🚘 Finance.ua дарит 12 сертификатов на горючее
Finance.ua на этот раз решили отобрать 12 подписчиков и подарить им сертификаты от WOG на горючее номиналом по 1000 гривен
1 победитель = 1 сертификат
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию».
2. Нажать кнопку «Участвовать» под постом в канале
💡Результаты розыгрыша будут опубликованы 27.11.
Официальные условия по ссылке.
Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи. Желаем победы 🙌
Участвовать
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