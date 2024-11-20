🚘 Finance.ua дарит 12 сертификатов на горючее Сегодня 11:20 — Страхование

🚘 Finance.ua дарит 12 сертификатов на горючее

Finance.ua на этот раз решили отобрать 12 подписчиков и подарить им сертификаты от WOG на горючее номиналом по 1000 гривен

1 победитель = 1 сертификат

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

1. Быть подписанным на канал « Эксперты по страхованию ».

2. Нажать кнопку «Участвовать» под постом в канале

💡Результаты розыгрыша будут опубликованы 27.11.

Официальные условия по ссылке.

Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи. Желаем победы 🙌

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