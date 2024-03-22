ФГОФО выставил на аукцион очередной «отраслевой пул» кредитов с недвижимостью в залоге — Finance.ua
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ФГОФО выставил на аукцион очередной «отраслевой пул» кредитов с недвижимостью в залоге

Фондовый рынок
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ФГОФО выставил на аукцион очередной «отраслевой пул» кредитов с недвижимостью в залоге
ФГОФО выставил на аукцион очередной «отраслевой пул» кредитов с недвижимостью в залоге
10 апреля 2024 года в системе «Prozorro.Продажи» состоится аукцион по продаже пула активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, сформированного по так называемому отраслевому принципу. В состав выставленного на торги лота вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, и дебиторская задолженность, находящиеся на балансе ПАО «Проминвестбанк».
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Общий признак выставленных на торги активов — КВЭД должника «Перерабатывающая промышленность». Общая задолженность по включенным в состав пула активам составляет более 13,3 млрд грн.
Выполнение обязательств перед банком по кредитам, выставленным на продажу в составе пула, обеспечено, в частности, недвижимостью и оборудованием кондитерского производства в г. Днепре, а именно:
административно-бытовой корпус общей площадью 6450,1 кв. м;
трансформаторная подстанция и главный корпус общей площадью 29 232,9 кв. м;
холодильно-компрессорное здание общей площадью 1711,4 кв. м;
помещение подготовительного отделения общей площадью 453,0 кв. м;
весовые, склад, градирные, масложироуловитель, электро- и автопогрузчики, оборудование пищевой промышленности в разном техническом состоянии и другое движимое и недвижимое имущество.
Кроме того, в залоге по кредитам, выставляемым в составе пула — товары, транспорт, имущественные права, финансовая порука и т. д.
Каждый из активов, включенных в состав лота, 4 раза выставлялся на индивидуальную продажу в системе Prozorro. Продажи, но они так и не были реализованы.
Торги будут проводиться по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.
Напомним, на этой неделе (18−22 марта) в системе «Prozorro.Продажи» планируется продажа активов 13 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов, составляет 1 496 млн грн.
По материалам:
Finbalance
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