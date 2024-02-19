Федоров прогнозирует запуск первых услуг электронного нотариата весной — Finance.ua
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Федоров прогнозирует запуск первых услуг электронного нотариата весной

Казна и Политика
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Федоров прогнозирует запуск первых услуг электронного нотариата весной
Федоров прогнозирует запуск первых услуг электронного нотариата весной
Уже этой весной должны появиться первые услуги электронного нотариата.
Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал в подкасте «Слон» на YouTube-канале «Дія».
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«Мы запускаем электронный нотариат, и уже этой весной будут первые услуги. Когда он запустится комплексно, тогда находящиеся за рубежом люди смогут оформлять доверенности», — сказал Федоров.
Кроме того, команда «Дія» работает над сервисом, позволяющим оценивать государственные услуги, которые украинцы получили оффлайн.
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«Тогда мы увидим в режиме реального времени, как люди оценивают те или иные центры предоставления услуг или представительства правительственных институций. Мы будем выводить ежеквартальный рейтинг лучших и худших и принимать кадровые решения», — анонсировал министр.
Федоров также сообщил, что сейчас идет работа над запуском приложения «Мрия».
Напомним, Кабинет Министров принял постановление, разрешающее открыть код «Дія», теперь приложение станет open-source продуктом. По словам Федорова, соответствующее решение позволит быстро экспортировать «Дія» в другие страны.
По материалам:
Укрінформ
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