Евросоюз применит «превентивные меры» к агропродукции из Украины — Finance.ua

Евросоюз применит «превентивные меры» к агропродукции из Украины Сегодня 20:44 — Аграрный рынок

Евросоюз применит «превентивные меры» к агропродукции из Украины

ЕС в ответ на просьбы Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии примет превентивные меры к зерновым из Украины и добавит 100 млн евро помощи протестующим фермерам.

Об этом со ссылкой на решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 19 апреля заявила на брифинге в Брюсселе директор политических коммуникаций Еврокомиссии Дана Спинант.

По ее словам, фон дер Ляйен призвала правительства пяти европейских стран, которые просили решить вопрос ввоза украинской агропродукции, выработать общеевропейский подход в рамках принципа единых рынков и таможенного союза, а также пообещала дополнительную финансовую помощь фермерам и ограничительные меры против украинской продукции.

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«Глава Еврокомиссии представляет три предложения по урегулированию ситуации на этих рынках», — сказала Спинант, комментируя ответ фон дер Ляйен на письмо премьеров Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

В частности, к уже предоставленному пакету в 56,3 млн евро для наиболее пострадавших фермеров этих стран готовится второй пакет финансовой поддержки в размере 100 млн евро.

«Во-вторых, мы будем применять превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли по отдельным категориям зерна. Это касается, в частности, пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. И, в-третьих, мы начинаем расследование других чувствительных продуктов», — добавила Спинант.

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Она также сообщила, что исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обсудит эти направления действий и предложения с министрами соответствующих пяти государств-членов, а также с коллегами из Украины.

«Изначально мы стремимся, с одной стороны, поддерживать Украину в экспорте своей продукции, в том числе сельскохозяйственной продукции, потому что это важная жизненная артерия для экономики Украины. Мы стремимся помочь вывести эту сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки, где эта продукция необходима, а также решить проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, и мы полностью привержены поддержке наших фермеров», — подчеркнула представитель Еврокомиссии.

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Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, которая разрешила только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

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НВ По материалам:

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