В KSE подсчитали ущерб агросектору и земельным ресурсам Украины от полномасштабной войны — Finance.ua

В KSE подсчитали ущерб агросектору и земельным ресурсам Украины от полномасштабной войны Сегодня 14:36 — Аграрный рынок

В KSE подсчитали ущерб агросектору и земельным ресурсам Украины от полномасштабной войны

Сумма прямого ущерба, причиненного агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд.

самая значительная доля убытков агросектора — из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд. В общей сложности в результате войны повреждено или разрушено 109.6 тыс. единиц сельхозтехники. По оценке экспертов проекта KSE Institute «Россия заплатит»,— из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд. В общей сложности в результате войны повреждено или разрушено 109.6 тыс. единиц сельхозтехники.

Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и хищением производимой продукции. Зафиксировано более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость такого ущерба оценивается в $1.87 млрд.

Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения производимой сельскохозяйственной продукции. Суммарная емкость разрушенных зернохранилищ достигает 8.2 млн тонн производимой продукции, а поврежденных зернохранилищ — 3.25 млн тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость их обновления разрушенных мощностей оценивается в $1.33 млрд.

Какие регионы пострадали больше всего? Наибольший ущерб агросектору война, начатая россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Эти же регионы находятся в топ-5 по количеству поврежденных и разрушенных объектов.

Оценка прямых потерь агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной инфраструктуры включает следующие потери:

сельскохозяйственной техники, элеваторов и других зернохранилищ,

животноводства от гибели и убоя животных из-за невозможности их содержания,



производителей многолетних культур из-за повреждений насаждений,



пчеловодства,



факторов производства и готовой продукции из-за их повреждения и хищения.



Расчеты потерь земельного фонда будут оценены в следующих выпусках отчета.

Вышеупомянутые потери оцениваются косвенными методами в сочетании с государственной и региональной статистикой, а также данными опросов сельскохозяйственных производителей, проведенных в 2022 году.

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