В KSE подсчитали ущерб агросектору и земельным ресурсам Украины от полномасштабной войны — Finance.ua

В KSE подсчитали ущерб агросектору и земельным ресурсам Украины от полномасштабной войны
Сумма прямого ущерба, причиненного агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд.
По оценке экспертов проекта KSE Institute «Россия заплатит», самая значительная доля убытков агросектора — из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд. В общей сложности в результате войны повреждено или разрушено 109.6 тыс. единиц сельхозтехники.
Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и хищением производимой продукции. Зафиксировано более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость такого ущерба оценивается в $1.87 млрд.
Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения производимой сельскохозяйственной продукции. Суммарная емкость разрушенных зернохранилищ достигает 8.2 млн тонн производимой продукции, а поврежденных зернохранилищ — 3.25 млн тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость их обновления разрушенных мощностей оценивается в $1.33 млрд.
Какие регионы пострадали больше всего? Наибольший ущерб агросектору война, начатая россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Эти же регионы находятся в топ-5 по количеству поврежденных и разрушенных объектов.
Оценка прямых потерь агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной инфраструктуры включает следующие потери:
- сельскохозяйственной техники, элеваторов и других зернохранилищ,
- животноводства от гибели и убоя животных из-за невозможности их содержания,
- производителей многолетних культур из-за повреждений насаждений,
- пчеловодства,
- факторов производства и готовой продукции из-за их повреждения и хищения.
Расчеты потерь земельного фонда будут оценены в следующих выпусках отчета.
Вышеупомянутые потери оцениваются косвенными методами в сочетании с государственной и региональной статистикой, а также данными опросов сельскохозяйственных производителей, проведенных в 2022 году.
Поделиться новостью