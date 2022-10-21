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Европейский центробанк поднимет ставки — прогноз экономистов

Кредит&Депозит
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Европейский центробанк поднимет ставки — прогноз экономистов
Европейский центробанк поднимет ставки — прогноз экономистов
Европейский центральный банк будет действовать гораздо более решительно, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже когда еврозона подвергается рецессии.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса экономистов.
Ожидается, что ставка ЕЦБ по депозитам достигнет 2,5% к марту следующего года, что превышает 1,5%, предусмотренные в предыдущем опросе. Это повышение включает в себя повышение на 75 базисных пунктов 27 октября и еще один шаг на 50 базисных пунктов в декабре.
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Опрос также показывает, что спад в экономике 19 стран ЕС не приведет к остановке повышения ставок, жестокость их решений начала сравниваться с Федеральной резервной системой США.
«Но результаты также свидетельствуют о беспокойстве о том, что ЕЦБ может в конце концов превысить уровень, который заставит его отступить: ставки могут быть снижены уже в июле, хотя средний прогноз предполагает первое понижение в 2024 году», — пишет Bloomberg.
«В связи с приближением рецессии, недавними рыночными потрясениями в Великобритании и ростом финансовых рисков ЕЦБ придется действовать очень осторожно», — сказал Карстен Бжески, экономист ING.
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«Придется балансировать между слепой решимостью бороться с инфляцией и преждевременным поворотом», — добавил он.
«Инфляция будет оставаться неудобно высокой в течение следующих месяцев, прежде чем резко упадет позже в следующем году», — сказал Нериус Мачулис, экономист Swedbank.
Помимо ставок, разворачиваются дебаты по поводу того, когда начать сокращать запас облигаций на сумму 5 триллионов евро (4,9 триллиона долларов), которые ЕЦБ приобрел во время последних кризисов, добавляет Bloomberg.
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«Немного больше половины респондентов сказали, что ЕЦБ, вероятно, использует свой Transmission Protection Instrument — инструмент, представленный в июле для борьбы с неоправданной турбулентностью рынка — где-то в последующие 12 месяцев. А 62% экономистов ожидают, что в октябре будут объявлены изменения в том, как компенсируются некоторые краткосрочные денежные средства коммерческих кредиторов, которые хранятся в ЕЦБ», — говорится в статье.
При этом по мере повышения ставок банки получают легкую прибыль от своей избыточной ликвидности, часть которой происходит от дешевого долгосрочного финансирования, предоставленного ЕЦБ для увеличения кредита.
Более жесткие условия ссуд, вероятно, съедят доходы банков, хотя, по мнению респондентов, инфляция остается наибольшим риском для перспектив Европы, резюмирует агентство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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