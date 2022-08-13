ЕЦБ активно скупает облигации стран еврозоны со слабыми экономиками — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕЦБ активно скупает облигации стран еврозоны со слабыми экономиками — FT

Фондовый рынок
12
ЕЦБ активно скупает облигации стран еврозоны со слабыми экономиками — FT
ЕЦБ активно скупает облигации стран еврозоны со слабыми экономиками — FT
Европейский центральный банк скупает облигации стран еврозоны с большими долгами, чтобы оградить их от последствий своего решения свернуть программы стимулирования в борьбе с инфляцией.
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что ЕЦБ завершил чистые покупки в рамках своей программы экстренных закупок из-за пандемии в марте, но сосредотачивает внимание на реинвестиции облигаций, срок погашения которых погашается, на более финансово слабых членах блока.
В частности, в период с июня по июль центробанк влил 17 млрд евро на рынки Италии, Испании и Греции, в то же время позволив своему портфелю долговых обязательств Германии, Нидерландов и Франции сократиться на 18 млрд евро, согласно подсчетам Financial Times на основе данных центрального банка.
«Отклонение сейчас очень велико. Похоже, что ЕЦБ был очень активным, реинвестируя почти все поступления из основных стран в периферийные страны», — сказал руководитель отдела макроэкономических исследований в Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе о реинвестициях ЕЦБ.
Таким образом ЕЦБ надеется не допустить увеличения разрыва между более и менее богатыми экономиками еврозоны.
Реинвестиции подчеркивают стремление ЕЦБ ограничить расходы на заимствования для таких стран, как Италия, и предотвратить крах долга еврозоны. Поскольку регулятор отказывается от смягчающей монетарной политики, поддерживавшей блок после долгового кризиса десять лет назад.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.