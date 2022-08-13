ЕЦБ активно скупает облигации стран еврозоны со слабыми экономиками — FT Сегодня 20:39 — Фондовый рынок

ЕЦБ активно скупает облигации стран еврозоны со слабыми экономиками — FT

Европейский центральный банк скупает облигации стран еврозоны с большими долгами, чтобы оградить их от последствий своего решения свернуть программы стимулирования в борьбе с инфляцией.

Об этом пишет Financial Times

Отмечается, что ЕЦБ завершил чистые покупки в рамках своей программы экстренных закупок из-за пандемии в марте, но сосредотачивает внимание на реинвестиции облигаций, срок погашения которых погашается, на более финансово слабых членах блока.

В частности, в период с июня по июль центробанк влил 17 млрд евро на рынки Италии, Испании и Греции, в то же время позволив своему портфелю долговых обязательств Германии, Нидерландов и Франции сократиться на 18 млрд евро, согласно подсчетам Financial Times на основе данных центрального банка.

«Отклонение сейчас очень велико. Похоже, что ЕЦБ был очень активным, реинвестируя почти все поступления из основных стран в периферийные страны», — сказал руководитель отдела макроэкономических исследований в Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе о реинвестициях ЕЦБ.

Таким образом ЕЦБ надеется не допустить увеличения разрыва между более и менее богатыми экономиками еврозоны.

Реинвестиции подчеркивают стремление ЕЦБ ограничить расходы на заимствования для таких стран, как Италия, и предотвратить крах долга еврозоны. Поскольку регулятор отказывается от смягчающей монетарной политики, поддерживавшей блок после долгового кризиса десять лет назад.

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Економічна Правда По материалам:

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