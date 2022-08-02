ЕЦБ оценил расходы стран еврозоны на энергокризис, вызванный вторжением россии в Украину — Finance.ua
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ЕЦБ оценил расходы стран еврозоны на энергокризис, вызванный вторжением россии в Украину

Энергетика
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ЕЦБ оценил расходы стран еврозоны на энергокризис, вызванный вторжением россии в Украину
ЕЦБ оценил расходы стран еврозоны на энергокризис, вызванный вторжением россии в Украину
Страны еврозоны тратят больше, чем они получат, чтобы смягчить экономический удар от войны россии против Украины посредством топливных субсидий и других мер поддержки. Европейский центральный банк призвал правительства использовать свои деньги более эффективно.
Об этом сообщает Reuters.
По данным ЕЦБ, 19 стран зоны евро одобрили меры поддержки в размере 0,9% от их валового внутреннего продукта, в основном это касается мер по компенсации роста цен на энергоносители. Но это должно увеличить рост ВВП еврозоны только примерно на 0,4 процентных пункта в этом году и снизить инфляцию чуть меньше, в основном за счет более низких цен на энергоносители, заявил ЕЦБ.
По оценкам ЕЦБ, в 2022-2024 годах стимулирующие меры, одобренные в ответ на войну, прибавят чуть менее 0,4 процентных пункта к росту и сократят инфляцию чуть более чем на 0,1 процентного пункта.
Было также установлено, что половина бюджетных стимулов была направлена на поддержание краткосрочного потребления ископаемого топлива, в то время как минимальная часть способствовала непосредственному переходу к «зеленой» экономике.
«Заглядывая вперед... необходимо приложить усилия, чтобы компенсационные меры, связанные с энергетикой, стали более целенаправленными для наиболее уязвимых домохозяйств. Более того, стимулы должны быть направлены на сокращение использования ископаемого топлива и зависимости от российской энергетики при сохранении надлежащего состояния государственных финансов», — заявили в ЕЦБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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