Европейские IPO упали до самого низкого уровня с 2009 года — Finance.ua
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Европейские IPO упали до самого низкого уровня с 2009 года

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В первой половине 2023 года в Европе было зарегистрировано всего 34 компании, это самый низкий показатель с 2009 года, когда последствия глобального финансового кризиса привели к упадку на рынках.
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что в первом полугодии этого года европейские компании привлекли путем листинга на фондовом рынке всего 2,4 млрд евро.
«Количество компаний, прошедших листинг в Европе, упало до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса, что подчеркивает ужасающее состояние регионального рынка первичных публичных размещений на фоне экономического спада и привлекательности выхода на биржу в США».
Уменьшение количества IPO происходит на фоне периода глубокой обеспокоенности европейских фондовых рынков, которые пытаются удержать быстрорастущие компании. В то же время многие компании выбирают размещение акций в США, привлеченные большим объемом капитала и инвесторами, которые охотнее идут на риски и финансируют новые компании", — пишет газета.
В этом году привлекательность Нью-Йорка стала еще более отчетливой, и компании, среди которых британский производитель микросхем Arm, решили разместиться там, а не на внутренней бирже.
Компании, уже торгующие на европейских фондовых биржах, также рассматривают возможность выхода на американский рынок. Золотодобывающая компания AngloGold Ashanti и компания по производству строительных материалов CRH планируют сменить место листинга.
По материалам:
Економічна Правда
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