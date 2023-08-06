Европейские IPO упали до самого низкого уровня с 2009 года — Finance.ua

Европейские IPO упали до самого низкого уровня с 2009 года Сегодня 23:24

В первой половине 2023 года в Европе было зарегистрировано всего 34 компании, это самый низкий показатель с 2009 года, когда последствия глобального финансового кризиса привели к упадку на рынках.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что в первом полугодии этого года европейские компании привлекли путем листинга на фондовом рынке всего 2,4 млрд евро.

«Количество компаний, прошедших листинг в Европе, упало до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса, что подчеркивает ужасающее состояние регионального рынка первичных публичных размещений на фоне экономического спада и привлекательности выхода на биржу в США».

Уменьшение количества IPO происходит на фоне периода глубокой обеспокоенности европейских фондовых рынков, которые пытаются удержать быстрорастущие компании. В то же время многие компании выбирают размещение акций в США, привлеченные большим объемом капитала и инвесторами, которые охотнее идут на риски и финансируют новые компании", — пишет газета.

В этом году привлекательность Нью-Йорка стала еще более отчетливой, и компании, среди которых британский производитель микросхем Arm, решили разместиться там, а не на внутренней бирже.

Компании, уже торгующие на европейских фондовых биржах, также рассматривают возможность выхода на американский рынок. Золотодобывающая компания AngloGold Ashanti и компания по производству строительных материалов CRH планируют сменить место листинга.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.