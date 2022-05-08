Эстония хочет помочь Украине отстроить Житомирщину — Finance.ua
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Эстония хочет помочь Украине отстроить Житомирщину

Сегодня 09:24Казна и Политика
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Эстония хочет помочь Украине отстроить ЖитомирщинуЭстония хочет помочь Украине отстроить Житомирщину, radiosvoboda.org
Власти Эстонии планируют активно участвовать в восстановлении Житомирской области, пострадавшей от российской агрессии. Сейчас страна контактирует с представителями Украины, в том числе властями региона, для получения информации о потребностях.
Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс на совместном брифинге глав дипломатий стран Балтии и Украины в Киеве.
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«Что касается нашей поддержки в вопросе восстановления, нам важно было ответить на этот запрос президента Зеленского. Он предложил сосредоточиться на каких-то отдельных регионах. Эстония получила запрос от Житомирской области, и соответствующим образом мы будем сосредоточивать наше внимание», — резюмировала Лийметс.
Она отметила, что, возможно, ресурсов Эстонии не хватит для восстановления Житомирщины, поэтому страна намерена привлечь финансовых партнеров и другие страны для того, чтобы совместно приобщиться к восстановлению домов, детских садов и т.д.

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По материалам: Діло
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