ЕС выделит украинским беженцам 2 млрд евро — Finance.ua
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ЕС выделит украинским беженцам 2 млрд евро

Сегодня 15:16Мир
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ЕС выделит украинским беженцам 2 млрд евроЕС выделит украинским беженцам 2 млрд евро
Украинским беженцам в Европе направят 2 млрд евро срочной финансовой поддержки.
Об этом сообщил Европейский инвестиционный банк.
Инициативе положил начало ЕИБ вместе с национальными банками и институтами ЕС.
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Деньги, в частности, будут направлены на обеспечение беженцев, бегущих от войны в Украине, жильем и поддержку их интеграции в общину. Инициатива может также финансировать потребности в области образования, здравоохранения и инфраструктуры.
Как отмечают в ЕИБ, эта инициатива — только первый шаг, а 2 млрд евро — это бюджет только на первый год, поскольку группа рассматривает дальнейшие меры, чтобы помочь государствам-членам преодолеть последствия российского вторжения в Украину.
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К реализации программы в частности привлечены польский госбанк Bank Gospodarstwa Krajowego, французский Groupe Caisse des Dépôts, итальянский Cassa Depositi e Prestiti, испанский Instituto de Crédito Oficial и немецкий Kreditanstalt für Wiederaufbau. Также инициативу поддерживает ELTI — европейская ассоциация государственных национальных банков и финансовых учреждений, объединяющая 31 члена по всей Европе.

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По материалам: Фінансовий клуб
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