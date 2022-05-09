ЕС выделит украинским беженцам 2 млрд евро — Finance.ua

ЕС выделит украинским беженцам 2 млрд евро

Сегодня 15:16 — Мир

ЕС выделит украинским беженцам 2 млрд евро

Украинским беженцам в Европе направят 2 млрд евро срочной финансовой поддержки.

Об этом сообщил Европейский инвестиционный банк.

Инициативе положил начало ЕИБ вместе с национальными банками и институтами ЕС.

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Деньги, в частности, будут направлены на обеспечение беженцев, бегущих от войны в Украине, жильем и поддержку их интеграции в общину. Инициатива может также финансировать потребности в области образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Как отмечают в ЕИБ, эта инициатива — только первый шаг, а 2 млрд евро — это бюджет только на первый год, поскольку группа рассматривает дальнейшие меры, чтобы помочь государствам-членам преодолеть последствия российского вторжения в Украину.

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К реализации программы в частности привлечены польский госбанк Bank Gospodarstwa Krajowego, французский Groupe Caisse des Dépôts, итальянский Cassa Depositi e Prestiti, испанский Instituto de Crédito Oficial и немецкий Kreditanstalt für Wiederaufbau. Также инициативу поддерживает ELTI — европейская ассоциация государственных национальных банков и финансовых учреждений, объединяющая 31 члена по всей Европе.

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