ЕС выделит украинским беженцам 2 млрд евро — Finance.ua

Деньги, в частности, будут направлены на обеспечение беженцев, бегущих от войны в Украине, жильем и поддержку их интеграции в общину. Инициатива может также финансировать потребности в области образования, здравоохранения и инфраструктуры.
Как отмечают в ЕИБ, эта инициатива — только первый шаг, а 2 млрд евро — это бюджет только на первый год, поскольку группа рассматривает дальнейшие меры, чтобы помочь государствам-членам преодолеть последствия российского вторжения в Украину.
К реализации программы в частности привлечены польский госбанк Bank Gospodarstwa Krajowego, французский Groupe Caisse des Dépôts, итальянский Cassa Depositi e Prestiti, испанский Instituto de Crédito Oficial и немецкий Kreditanstalt für Wiederaufbau. Также инициативу поддерживает ELTI — европейская ассоциация государственных национальных банков и финансовых учреждений, объединяющая 31 члена по всей Европе.