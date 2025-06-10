ЕС представил 18-й пакет санкций против россии — Finance.ua

ЕС представил 18-й пакет санкций против россии Сегодня 17:50

ЕС представил 18-й пакет санкций против россии

Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.

Об этом 10 июня в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

В этот раз ЕС впервые предлагает ввести полный запрет на любые финансовые операции, связанные с трубопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Участникам из стран Евросоюза будет запрещено участвовать в таких транзакциях как напрямую, так и косвенно.

Еврокомиссия также хочет снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. По словам главы ЕК, сейчас нефть приносит россии около трети всех государственных доходов, и этот поток денег необходимо сократить.

Ценовые ограничения на нефть — совместная инициатива стран G7. Их лидеры планируют обсудить дальнейшие действия на саммите в Канаде на следующей неделе.

ЕК также предлагает добавить в санкционный список еще 77 судов из российского «теневого флота», который используется для обхода ограничений. Всего в список входят уже 342 судна.

Еще одно предложение — запрет импорта продуктов, изготовленных из российской нефти, даже если они были произведены в третьих странах.

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В банковском секторе планируется превратить действующий запрет на использование системы SWIFT в полный запрет финансовых транзакций. Его хотят распространить еще на 22 российских банка.

Также предлагается применять санкции в отношении финансовых учреждений в третьих странах, которые помогают россии обходить ограничения.

ЕК предлагает наложить санкции и на российский фонд прямых инвестиций, его дочерние компании и проекты.

Еврокомиссия планирует запретить экспорт в россию товаров на сумму более 2,5 миллиарда евро. Речь идет о машинах, металлах, пластмассах и химикатах — то есть продукции, которую можно использовать в промышленности, в частности для производства оружия.

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Отдельно усилят контроль за товарами двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере для изготовления дронов, ракет и других вооружений.

«Мы хотим быть уверенными, что россия не сможет модернизировать свое оружие с помощью европейских технологий», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Еще один пункт нового пакета — расширение списка компаний, подпадающих под запрет транзакций. К нему добавили 22 российские и иностранные компании, которые напрямую или косвенно поддерживают военно-промышленный комплекс россии.

«Способность путина вести войну во многом зависит от помощи третьих стран. Те, кто поддерживает российскую агрессию, должны нести ответственность», — подытожила президент Еврокомиссии.

Європейська правда По материалам:

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