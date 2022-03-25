ЕС обязался создать спецфонд для восстановления Украины — Finance.ua

ЕС обязался создать спецфонд для восстановления Украины

Сегодня 11:18 — Казна и Политика

ЕС обязался создать спецфонд для восстановления Украины

Евросоюз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления.

Учитывая разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией россии, ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных потребностей государства, а после войны — для восстановления демократической Украины.

С этой целью Европейский Союз соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию международных партнеров, а также призывает к немедленной подготовке.

ЕС «призвал Комиссию продолжать оказывать техническую помощь для проведения реформ в стране».

ЕС также призвал к своевременной организации международной конференции по сбору средств в рамках фонда.

По подсчетам KSE, ущерб инфраструктуре составил 62-119 миллиардов долларов; убытки населения, объектов социальной и медицинской инфраструктуры — до 10 миллиардов долларов.

Министр финансов Марченко считает, что из-за войны Украина потеряет 1/3 ВВП.

Прямые потери 2022 года будут около 62 миллиардов долларов, а предстоящие расходы на разминирование территории превысят 1 триллион долларов.

Другие суммы ущерба, подчеркивают эксперты, нужно будет взимать с россии в судах, арестовывая и забирая активы как самой страны, так и людей, связанных с властями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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