ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года — Finance.ua
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ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года

Личные финансы
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ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года
ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года
Еврокомиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления временной защиты гражданам Украины до 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
«Европейский Союз готов поддерживать Украину столько, сколько нужно. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена еще до 2025 года. Комиссия готова предпринять необходимые шаги для дальнейшего продления, если потребуется», — сказано в сообщении ведомства.
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Также там отметили, что будет применяться подход ЕС для обеспечения плавного перехода к альтернативным правовым статусам, позволяющим украинцам получить доступ к правам по истечении максимального срока временной защиты.
Напомним, по состоянию на конец 2022 года за рубежом (кроме россии и беларуси) находилось 3,8-4,7 млн украинских беженцев, многие могут не вернуться. Больше всего беженцев выехало в Польшу, Германию, Чехию и Италию. Из Запорожской области выехала почти четверть всех жителей, а из Киева и Киевской области почти пятая часть. Значительная часть беженцев лишилась большей части доходов после начала войны.
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Хотя подавляющее большинство украинцев, которые сейчас находятся за границей, говорят, что планируют вернуться и предпочитают жизнь в Украине, на самом деле не все вернутся. Для этого есть много причин.
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По материалам:
РБК-Україна
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