ЕС и G7 пытаются отслеживать российские бриллианты — Bloomberg — Finance.ua
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ЕС и G7 пытаются отслеживать российские бриллианты — Bloomberg

Банковские металлы
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ЕС и G7 пытаются отслеживать российские бриллианты — Bloomberg
ЕС и G7 пытаются отслеживать российские бриллианты — Bloomberg
Страны «Группы семи» и ЕС прилагают усилия для поиска путей отслеживания российских бриллиантов на мировом рынке, чтобы иметь возможность ввести против них действенные санкции.
Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.
«Группа семи» и Европейский Союз обсуждают пути отслеживания трансграничного движения российских бриллиантов. Это может открыть путь к ограничению торговли этими драгоценными камнями в будущем", — говорится в материале.
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Отмечается, что предыдущие попытки ЕС ввести санкции против российских драгоценных камней встречали сопротивление стран-импортеров типа Бельгии, которые утверждали, что это не имеет смысла, поскольку торговля только переместится в другие регионы без возможности отслеживания транзакций.
Bloomberg объясняет, что происхождение бриллиантов легко определяется в начале цепочки поставки, когда им выдается специальный сертификат. Однако дальнейшие звенья цепи поставки усложняют процесс определения происхождения драгоценностей.
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«Ограненные и отшлифованные камни часто смешиваются в торговых домах, где их оригинальный сертификат заменяется документом „смешанного происхождения“, что делает практически невозможным отслеживание того, где российские бриллианты в итоге продаются», — отмечает агентство.
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По словам собеседников Bloomberg, принятие Евросоюзом и G7 решения по этому поводу потребует много времени, поскольку отслеживать отшлифованные бриллианты на глобальном рынке очень сложно. «Все же два собеседника сказали, что G7 может обнародовать заявление по этому поводу уже на следующей неделе в рамках усилий по поддержанию давления на россию, поскольку ее война в Украине приближается к первой годовщине», — утверждается в материале.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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