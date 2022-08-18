Энергокризис в Европе снижает использование удобрений — Finance.ua
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Энергокризис в Европе снижает использование удобрений

Энергетика
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Энергетический кризис в Европе ограничивает производство удобрений и может заставить фермеров всего мира использовать еще меньше питательных веществ, необходимых для выращивания продуктов питания.
Об этом пишет Bloomberg.
По оценкам CRU Group, стремительный рост цен на газ, ключевое сырье, уже сократил четверть европейских мощностей по производству азотных удобрений.
Сейчас растет опасение, что кризис обострится. Для Европы это может означать еще меньшее производство и большую зависимость от импорта аммиака, из которого производят азотные удобрения.
Международная ассоциация удобрений предупреждает, что столкнувшись с более высокими ценами и сокращением поставок фермеры могут сократить мировое использование удобрений на 7% следующего сезона, больше всего с 2008 года. Это может умерить урожаи, поскольку мир борется с кризисом стоимости жизни и усилением голода.
«Если европейские фермеры будут импортировать больше продукции от других экспортеров, то для более хрупких рынков сельскохозяйственной продукции в Африке к югу от Сахары, Южной Азии и частях Латинской Америки это приведет к напряженности мирового рынка», — сказала директор IFA по анализу рынка Лора Кросс.
При этом наибольшее сокращение использования удобрений в следующем сезоне ожидается в странах Африки, где снижение может составить до 23%.
Отмечается, что после снижения в предыдущие месяцы цены на удобрения снова начали расти, поскольку газ подорожал на фоне сокращения поставок из россии и сильной жары в Европе, которая побуждала спрос.
По материалам:
Економічна Правда
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