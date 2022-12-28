Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму, — КГГА — Finance.ua
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Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму, — КГГА

Энергетика
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Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму, — КГГА
Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму, — КГГА
Ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Продолжаются экстренные отключения света, и в таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала «Киев».
«Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются», — сказал Пантелеев.
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Также он добавил, что выходные являются специфическими днями, уменьшается нагрузка, меньшее потребление, чем в будни.
«Ситуация непростая, и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков», — подчеркнул замглавы КГГА.

Справка Finance.ua:

  • большое количество обращений потребителей по поводу неравномерных отключений от электроснабжения со стороны операторов систем распределения оформлено ненадлежащим образом, так что они не могут быть рассмотрены. В НКРЭКУ объяснили, как правильно оформить обращение;
  • выход из самого сложного случая полного блэкаута занимает от семи до десяти дней;
  • Европейский союз предоставит Украине помощь в сфере энергетики. Речь идет о 900 генераторах.

Генераторы: какими они бывают, сколько стоят и как их купить? 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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