Экспорт турецких товаров военного назначения в россию и ее страны-соседи вырос в три раза, до $158 млн — FT Сегодня 04:38 — Мир

Экспорт турецких товаров военного назначения в россию и ее страны-соседи вырос в три раза, до $158 млн — FT

Экспорт турецких товаров, необходимых военной машине россии, резко возрос в этом году. Ситуацию усугубляет обеспокоенность США и их союзников тем, что страна выступает в качестве канала для поставки секретной продукции от своих собственных производителей.

Об этом пишет Financial Times.

За первые девять месяцев года Турция сообщила об экспорте 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для россии и пяти постсоветских стран, на сумму $158 млн. Это втрое превышает уровень, зафиксированный за тот же период 2022 года, когда началась война в Украине.

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Согласно анализу FT таможенной базы данных Trade Data Monitor, средняя цифра за 2015−2021 годы составила $28 млн.

45 категорий товаров, включая такие товары, как микрочипы, оборудование связи и такие детали, как оптические прицелы, подлежат экспортному контролю США, ЕС, Японии и Великобритании, направленному на предотвращение их ввоза в россию. Но их можно обойти, если компании используют посреднические структуры для сокрытия своего конечного пункта назначения.

Импорт высокоприоритетных товаров Турцией из стран «Большой семерки» в этом году вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичными периодами с 2015 по 2021 год и составил около $500 млн.

Официальные данные из Турции показали рост деклараций об экспорте приоритетных товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, однако статистические ведомства этих стран не зафиксировали соответствующего роста импорта.

По мнению аналитиков, эти расхождения позволяют предположить, что товары, которые, по заявлению Турции, предназначались для посредников, транспортировались непосредственно в россию.

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Казахстан зафиксировал импорт высокоприоритетных товаров из Турции на сумму $6,1 млн за год до сентября, но данные Турции показывают, что экспорт этих товаров в Казахстан составил $66 млн за тот же период.

По оценкам США и ЕС, россия использует эти товары в своих крылатых ракетах, беспилотниках и вертолетах.

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