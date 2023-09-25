россияне скупают недвижимость за границей. Больше всего — в ОАЭ, Греции и Турции Сегодня 10:30 — Мир

россияне скупают недвижимость за границей. Больше всего — в ОАЭ, Греции и Турции

Спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах вырос в полтора раза за год, среди россиян эти страны являются самой популярной для покупки недвижимости за рубежом. Второе место разделили Греция и Турция, на третьем — Испания.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные брокера Tranio.

Одной из ключевых целей покупки недвижимости является получение статуса резидента. Все из указанных стран предлагают либо долгий вид на постоянное проживание, либо гражданство. В Объединенных Арабских Эмиратах россиянам выдают документ на 10 лет.

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Эксперты не прогнозируют, что спрос на такую ​​недвижимость упадет в ближайшее время.

Сейчас на самое популярное направление — Кипр, Турция, ОАЭ — приходится около 70% сделок.

В ОАЭ россияне на недвижимость тратят в среднем €250 000. В Европе около €300 000, в Турции — €160 000.

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В прошлом году россияне били все рекорды по покупке недвижимости в Турции, но в 2023-м спрос на турецкую недвижимость обрушился сразу на 50%, однако он все еще выше показателей двухлетней давности.

Растет спрос и на недвижимость в Европе, несмотря на закрытое небо и сложности с переводами. В среднем €300 000 россияне тратят на покупку активов Испании, предоставляющих право получить вид на жительство на три года.

В то же время в ОАЭ стоимость жилой недвижимости увеличилась на 12% и составляет примерно $430 за квадратный метр.

Среди самых популярных направлений для покупки недвижимости у россиян также оказались Грузия, Италия и Франция. Также быстро растет спрос на азиатские направления: на 75% увеличились показатели Индонезии, и более чем вдвое возрос интерес к жилью в Таиланде.

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