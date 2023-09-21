Израильские банки перестали принимать переводы пенсий для проживающих в стране россиян — Finance.ua
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Израильские банки перестали принимать переводы пенсий для проживающих в стране россиян

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На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину, банки Израиля перестали принимать переводы пенсий для проживающих в стране россиян, которые им отправляет Социальный фонд страны-агрессора.
Как сообщает российский РБК, несмотря на действующее соглашение между россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года, на практике местные банки соблюдают ограничения.
Сообщается, что это происходит из-за действующих санкций против российской банковской системы.
Проблема с переводом пенсий за границу возникла в рф сразу после вторжения в Украину. Зарубежные банки-корреспонденты начали блокировать пенсионные выплаты из россии с марта 2022 года.
При этом, по данным Социального фонда рф, в год начала войны выплаты за границей получали более 281 тыс. российских пенсионеров в 132 странах мира.
На данный момент в Израиле проживают около 52,5 тысячи российских пенсионеров.
По материалам:
УНІАН
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