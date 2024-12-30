Эксперты назвали самые перспективные автомобили в 2025 году — Finance.ua

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Эксперты назвали самые перспективные автомобили в 2025 году

Технологии&Авто
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Эксперты назвали самые перспективные автомобили в 2025 году
Эксперты назвали самые перспективные автомобили в 2025 году
В предновогодний период автопроизводители представили ряд интересных моделей, которые могут кардинально изменить представления потребителей о современном транспорте.
Специалисты The Car Connection проанализировали почти 300 автомобилей 2025 модельного года и определили пять самых перспективных новинок, ориентируясь на инновации, доступность и функциональность.
Эксперты отобрали модели у ведущих американских и азиатских автопроизводителей, среди которых электрические кроссоверы Chevrolet, гибридная Honda и обновленный Subaru Forester. Каждая из представленных моделей демонстрирует новые технологические решения в автомобильной индустрии.

Chevrolet Blazer EV

Chevy Blazer EV
Chevy Blazer EV, www.thecarconnection.com
Chevrolet Blazer EV стал настоящей неожиданностью линейки электромобилей General Motors. Среднеразмерный кроссовер предлагает впечатляющий запас хода до 540 километров и аккумулятор мощностью 102 кВтч.

Chevrolet Equinox EV

Chevrolet Equinox EV
Chevrolet Equinox EV, www.thecarconnection.com
Компактный электрический внедорожник Chevrolet Equinox EV отличается доступностью на рынке электромобилей. С аккумулятором 85,0 кВтч и запасом хода 510 километров, он предлагается в одной и двухмоторной модификациях мощностью от 220 до 300 лошадиных сил.

Honda Prologue

Эксперты назвали самые перспективные автомобили в 2025 году
Honda Prologue, построенная на общей платформе с Blazer EV, презентует собственное видение электрического кроссовера с уникальным пользовательским интерфейсом и Apple CarPlay. Модель демонстрирует несколько медленную зарядку — 80% мощности за 35 минут, однако обладает лучшей управляемостью.
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Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe Hybrid
Hyundai Santa Fe Hybrid, www.thecarconnection.com
Гибридный Hyundai Santa Fe 2025 стал настоящим прорывом в сегменте семейных автомобилей. Модель предлагает чрезвычайно экономный расход топлива — 6,72 литра на 100 километров, что в сочетании с 67-литровым баком позволяет проехать около 950 километров между заправками.

Subaru Forester

Subaru Forester
Subaru Forester, www.thecarconnection.com
Subaru Forester шестого поколения подтверждает репутацию самого надежного автомобильного бренда. Компактный кроссовер сохранил консервативный дизайн предыдущих поколений, но получил усовершенствованный 180-сильный двигатель и более жесткое шасси.
По материалам:
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