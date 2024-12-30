Эксперты назвали самые перспективные автомобили в 2025 году — Finance.ua

Эксперты назвали самые перспективные автомобили в 2025 году 30.12.2024, 00:30 — Технологии&Авто

Эксперты назвали самые перспективные автомобили в 2025 году

В предновогодний период автопроизводители представили ряд интересных моделей, которые могут кардинально изменить представления потребителей о современном транспорте.

пять самых перспективных новинок, ориентируясь на инновации, доступность и функциональность. Специалисты The Car Connection проанализировали почти 300 автомобилей 2025 модельного года и определили

Эксперты отобрали модели у ведущих американских и азиатских автопроизводителей, среди которых электрические кроссоверы Chevrolet, гибридная Honda и обновленный Subaru Forester. Каждая из представленных моделей демонстрирует новые технологические решения в автомобильной индустрии.

Chevrolet Blazer EV

Chevy Blazer EV, www.thecarconnection.com

Chevrolet Blazer EV стал настоящей неожиданностью линейки электромобилей General Motors. Среднеразмерный кроссовер предлагает впечатляющий запас хода до 540 километров и аккумулятор мощностью 102 кВтч.

Chevrolet Equinox EV

Chevrolet Equinox EV, www.thecarconnection.com

Компактный электрический внедорожник Chevrolet Equinox EV отличается доступностью на рынке электромобилей. С аккумулятором 85,0 кВтч и запасом хода 510 километров, он предлагается в одной и двухмоторной модификациях мощностью от 220 до 300 лошадиных сил.

Honda Prologue

Honda Prologue, построенная на общей платформе с Blazer EV, презентует собственное видение электрического кроссовера с уникальным пользовательским интерфейсом и Apple CarPlay. Модель демонстрирует несколько медленную зарядку — 80% мощности за 35 минут, однако обладает лучшей управляемостью.

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Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe Hybrid, www.thecarconnection.com

Гибридный Hyundai Santa Fe 2025 стал настоящим прорывом в сегменте семейных автомобилей. Модель предлагает чрезвычайно экономный расход топлива — 6,72 литра на 100 километров, что в сочетании с 67-литровым баком позволяет проехать около 950 километров между заправками.

Subaru Forester

Subaru Forester, www.thecarconnection.com

Subaru Forester шестого поколения подтверждает репутацию самого надежного автомобильного бренда. Компактный кроссовер сохранил консервативный дизайн предыдущих поколений, но получил усовершенствованный 180-сильный двигатель и более жесткое шасси.

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