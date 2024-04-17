Эксперты назвали основные причины популярности Toyota Camry — Finance.ua

Эксперты назвали основные причины популярности Toyota Camry Сегодня 06:03 — Фондовый рынок

Эксперты назвали основные причины популярности Toyota Camry

Toyota Camry все еще остается одним из самых популярных автомобилей в мире. В чем причина популярности этого японского седана и почему его действительно стоит купить, рассказали эксперты портала HotCars.

Дешевле конкурентов

Одним из главных преимуществ седана Toyota Camry в 2024 году остается его конкурентоспособная цена. В США он стоит от 26 420 долларов. Между тем ближайшие конкуренты Toyota Camry в лице Honda Accord и Hyundai Sonata стоят от 27 895 и 28 615 долларов соответственно.

Экономичность гибридной версии

Тем, кто ищет экономичный и производительный «гибрид», журналисты советуют обратить внимание на гибридную версию Toyota Camry 2024 года на базе 2,5-литрового рядного четырехцилиндрового бензинового мотора мощностью 176 л.с. в сочетании с двумя электродвигателями.

Привлекательный дизайн

Toyota Camry выделяется среди конкурентов типа Honda Accord смелым дизайном с оригинальной отделкой в ​​зависимости от выбранной комплектации. Например, в исполнении XSE седан имеет черные акцентные детали и металлическую решетку с хромированными вставками, что придает ему более спортивный вид.

Революционные системы безопасности

Toyota не скрывает, что при проектировании новых автомобилей ставит безопасность во главу угла. Поэтому в компании создали фирменную систему безопасности и помощи водителю под названием Toyota Safety Sense (TSS). Она включает в себя систему предотвращения столкновений, функцию автоматического управления дальним светом, адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, а также систему удержания в полосе движения.

Легендарная надежность

По оценкам JD Power, надежность этого седана составляет 88 баллов из 100 возможных.

Высокая мощность

Еще одна причина купить Toyota Camry 2024 — это ее высокая мощность, которая в топовом исполнении с 3,5-литровым мотором V6 достигает 301 л.с. силы. Таким образом, Camry мощнее своих ближайших конкурентов.

Роскошный и практичный интерьер

Независимо от комплектации, вы в любом случае получите интерьер премиум-класса. Уже в базовых версиях, таких как Camry LE, автомобиль имеет водительские сиденья с 8-позиционной регулировкой, шесть динамиков, сиденья с тканевой отделкой и двузонный автоматический климат-контроль. Более дорогие комплектации имеют еще более роскошный салон с кожаной отделкой и подогревом сидений.

Самые современные технологии

Toyota Camry 2024 имеет солидный набор современных технологий. Среди них мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 10-дюймовый цветной проекционный дисплей, устройство для беспроводной зарядки мобильных устройств по стандарту Qi и аудиосистема JBL Premium Audio с 9 динамиками.

Усовершенствованная платформа

Toyota Camry 2024 модельного года построена на Toyota TNGA-K, которая лежит в основе всех полноразмерных и среднеразмерных кроссоверов и минивэнов марки. Благодаря этому седан имеет низкий центр тяжести и просторный салон, а дорожный шум и чрезмерная вибрация практически неощутимы.

Комплектация TRD

Toyota Camry 2024 предлагается во многих комплектациях, удовлетворяющих потребностям каждого клиента, независимо от того, чего он ждет от автомобиля. TRD — это одна из самых интересных комплектаций автомобиля, обеспечивающая высокую производительность. В этом исполнении автомобиль имеет 301-сильный двигатель V6, специальную спортивную подвеску, кожаную отделку салона с красными ремнями безопасности, окрашенные в черный цвет корпуса боковых зеркал, 19-дюймовые колесные диски матово-черного цвета, аэродинамическую отделку кузова.

Полноприводная версия

Хотя Toyota Camry 2024 имеет стандартный передний привод, на некоторых рынках у нее также есть версии с интеллектуальной системой полного привода, которая автоматически включается/выключается.

Специальная серия Nightshade Edition

Toyota Camry 2024 имеет специальный пакет отделки под названием Nightshade Edition с черными деталями экстерьера и бронзовыми легкосплавными дисками. Внешне автомобиль в этом исполнении примечателен черной решеткой радиатора с сетчатой ​​вставкой, черными акцентами, передним сиденьем со спортивной отделкой SoftTex и спойлером сзади.

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