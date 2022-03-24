Эксперт рассказал, есть ли риски инвестиций в военные облигации — Finance.ua

Эксперт рассказал, есть ли риски инвестиций в военные облигации

Сегодня 19:01 — Фондовый рынок





Регуляторные органы, в ответ на вызовы, ввели ряд ограничений, а также позволили инвесторам поддержать бюджет, выпустив военные облигации.



Что происходит сейчас с рынком ценных бумаг и как приобрести военные облигации — рассказали эксперты в ходе Уже месяц Украина находится под обстрелами: от этого страдают инфраструктура, население и финансовая система страны.Регуляторные органы, в ответ на вызовы, ввели ряд ограничений, а также позволили инвесторам поддержать бюджет, выпустив военные облигации.Что происходит сейчас с рынком ценных бумаг и как приобрести военные облигации — рассказали эксперты в ходе бесплатного вебинара «Фондовый рынок Украины в условиях военного положения: спасательный круг или балласт для страны и граждан».

Что происходит на рынке?

По словам инвестора, предпринимателя и CIO Multy Invest Михаила Пацана, начиная с 24 февраля, инвестиционный рынок охватили панические настроения. Паника стихла, но уже через несколько месяцев украинцев ждет дефицит денежных средств.

«У всех одновременно была паника. Произошло много ограничений как со стороны Национальной комиссии, НБУ и Министерства финансов, так и в целом по операциям с деньгами. Сейчас люди разделились на два лагеря — те, у кого были какие-то сбережения в ценных бумагах в Украине и за рубежом, и те, кто совсем не хотел инвестировать, но сейчас задумывается над этим. Паника уже прошла. И уже через месяц-два встанет вопрос о том, на что жить. Приблизительно через 3 месяца будет происходить дефицит денежных средств. Поэтому уже сейчас нужно думать о том, чтобы обеспечить свое будущее», — поделился наблюдениями Пацан.

Другой эксперт, инвестиционный консультант, управляющий активами 1st Family Office Василий Матий уверяет, что ситуация на финансовом рынке в Украине «условно контролируемая», что обеспечивает комфортное функционирование финансовых агентов и выполнение ими своих функций.

«Почему это важно? Потому что мы видим приемлемый курс национальной платежной единицы по отношению к доллару. А также потому, что угроза потери финансовых сбережений ниже, чем могла бы быть. Это обеспечивается тем, что у коммерческих банков имеется достаточное количество резервов и они „в хорошей форме“ вошли в этот сложный период. То есть у банков достаточно средств, чтобы вернуть их вкладчикам. И не случайно сейчас на государственном уровне обсуждаются инициативы по обеспечению 100% гарантий банковских вкладов. Это может быть достаточно эмоциональным шагом, чтобы снять предостережение. Но я как финансист могу сказать, что для этого есть экономические предпосылки — это позволяет состояние финансовой системы. Но не сразу принимать это решение, а пока обсуждать такие инструменты», — заявил финансовый эксперт.

О курсе валют. В настоящее время безналичный курс валют зафиксирован Нацбанком на одном уровне.

"Если же мы посмотрим на наличный курс в мирных городах, например, на Западной Украине, то можно найти и варианты купить инвалюту по курсу, который не очень отличается от безналичного курса.

Это свидетельствует о том, что это не мифический курс, который НБУ написал, зафиксировал и все. Это реальный курс, на котором происходят обменные операции на наличном рынке, операции по покупке криптовалюты — он не космический и не очень далек от официального наличного. Это показатель того, что финансовая система сейчас устойчива и сможет в течение длительного времени функционировать при таких условиях", — объяснил эксперт.

Что изменилось для инвесторов? Сейчас из-за ограничений украинцы не могут делать переводы за границу, например, на брокерские счета (а это значительно сужает круг для инвестиций), а из ценных бумаг, в которые можно вообще инвестировать в Украине в гривне, остались только военные облигации.

Василий Матий подчеркнул, что облигации сейчас не торгуются: их нельзя досрочно продать, а также нельзя продавать классические облигации, кроме военных.

Военные облигации и их доходность

Министерство финансов выпустило военные облигации, благодаря которым украинцы могут инвестировать в ценные бумаги и получить небольшую прибыль. В общей сложности Минфин планирует продать военных облигаций на 400 млрд гривен.

Как их можно приобрести? Через банки или финансовые компании Wotan, ICU, Bond.ua. Эти компании не принимают комиссию за покупку военных облигаций. Также у них можно купить даже одну облигацию — для этого нужно через мобильное приложение открыть у брокера счет. Покупка сейчас происходит без электронную цифровую подпись — просто нажимаете соответствующую кнопку.

Сколько можно заработать? Есть два вида этих облигаций — на 2 месяца и на год. Выпуск на 2 месяца дает доходность около 10% годовых, при этом доходность годовых облигаций составляет 11%.

«Это важный момент: 10% доходность не за 2 месяца, а годовых. Поэтому за 2 месяца — разделите на 6 и получите приблизительную доходность», — подчеркнул Михаил Пацан.

Риски при инвестировании в облигации: государственные и корпоративные

По словам финансового советника Василия Матия, если говорить о государственных облигациях, то инвесторы несут риск валютный — связанный с денежной платежной единицей, через которую была сделана инвестиция в эту ценную бумагу. И второй риск — это риск непосредственно страны. Минфин в полном объеме гарантирует возврат вкладов, поэтому риск связан только с Украиной как государством.

Что касается корпоративных облигаций, то здесь появляется еще один риск — кредитный риск эмитента. То есть риск компании, корпорации, непосредственно выпустившей эти облигации и таким образом привлекшей средства на финансирование своих потребностей на ведение бизнеса.



В этом случае от платежеспособности заемщика, то есть эмитента этих облигаций, напрямую зависит потенциал получения инвестором своих инвестиций.

«Поэтому нужно индивидуально рассматривать каждую компанию: насколько ее бизнес-модель привела к текущим шокам; насколько ей удастся релоцировать свою деятельность; какое количество производственных мощностей сосредоточено непосредственно в областях, где ведутся активные боевые действия», — посоветовал Матий.

Все эти факторы в комплексе влияют на потенциал возврата инвестором своих средств.

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