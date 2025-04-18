Эксперт назвала купюры, которые подделывали в Украине в 2024 году чаще всего — Finance.ua
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Эксперт назвала купюры, которые подделывали в Украине в 2024 году чаще всего

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Эксперт назвала купюры, которые подделывали в Украине в 2024 году чаще всего
Эксперт назвала купюры, которые подделывали в Украине в 2024 году чаще всего
В Украине в 2024 году чаще всего подделывали купюры номиналом в 500 и 200 гривен. Это явление не массовое.
«В 2024 году чаще всего подделывали купюры номиналом 500 и 200 гривен, и они составляли 78% и 17% соответственно от общего объема изъятых купюр. Речь не идет о каком-то большом количестве. На миллион настоящих банкнот приходится примерно от 4 до 6 подделок», — рассказала глава телеканала «Киев24».
По ее словам, указанные купюры чаще всего подделываются в связи с их популярностью.
«Если мы говорим о банкнотах до 2015 года, то их проще подделать, и они все еще находятся в обращении. Купюры, выпущенные после 2015 года, имеют улучшенные защитные элементы», — пояснила эксперт.
При этом она отметила, что отличительная черта подделок, напечатанных даже на самом лучшем принтере — отсутствие рельефа.
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Напомним, ранее в НБУ сообщили, что уровень подделки гривны по результатам 2024 года умеренно вырос по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022−2023 годов и приблизился к значениям 2021 года.
Так, по итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 фальшивых.
Традиционно больше всего подделывали банкноты гривны старого образца. Это обусловлено тем, что банкноты гривны современного поколения, в том числе номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015—2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты. Они не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии «Европа» и банкнотам долларов США серии «Новая генерация».
По материалам:
УНІАН
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