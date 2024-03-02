Эксперт назвал причины, почему инвесторы не готовы вкладывать средства в развитие систем накопления энергии в Украине — Finance.ua
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Эксперт назвал причины, почему инвесторы не готовы вкладывать средства в развитие систем накопления энергии в Украине

Энергетика
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Эксперт назвал причины, почему инвесторы не готовы вкладывать средства в развитие систем накопления энергии в Украине
Эксперт назвал причины, почему инвесторы не готовы вкладывать средства в развитие систем накопления энергии в Украине, Фото: nikopolnews.net
Инвесторы не хотят вкладывать деньги в развитие систем хранения электроэнергии в Украине и маневровую генерацию. Причиной этого являются значительные задержки в оплате задолженностей на балансирующем рынке.
Об этом сообщает советник главы правления «Укрэнерго» Максим Зорин.
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«Задержка по оплате составляет более 10 месяцев, и это является безусловно существенным риском в развитии установок хранения электроэнергии. … Это отставание, которое сейчас существует, определенным образом сдерживает инвесторов от того, чтобы такой шаг сделать», — говорит Зорин.
По его словам, это касается и развития маневровой генерации в Украине. Она могла бы быстро перекрывать нехватку мощности в энергосистеме.
Он убежден, что всех инвесторов беспокоят финансовые риски, включая и те, что есть прежде всего на балансирующем рынке.
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Зорин прогнозирует, что в ближайшем будущем могут принять регуляторные и нормативно-правовые акты от государства по решению основных проблем, мешающих развитию систем накопления энергии.
Напомним, операторы системы распределения ДТЭК Сети в этом году намерены вложить около 4 млрд грн в модернизацию электросетей Киева и области, Одесской и Днепропетровской областей.
По материалам:
РБК-Україна
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