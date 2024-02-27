Эффект до $60 млрд: как украинская экономика выиграет от национального кешбэка в восстановлении жилья — Finance.ua

Эффект до $60 млрд: как украинская экономика выиграет от национального кешбэка в восстановлении жилья Сегодня 16:02 — Личные финансы

Эффект до $60 млрд: как украинская экономика выиграет от национального кешбэка в восстановлении жилья

Украинская экономика может получить кумулятивный эффект в размере до $60 млрд от взаимодействия действующей программы государственных компенсаций єВідновлення и национальной программы кешбэка «Покупай украинское», которую анонсировал президент.

Об этом рассказала глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Это возможно за счет использования украинцами отечественных материалов в восстановлении — выбирая строительные материалы украинских производителей при восстановлении своих домов за средства программы єВідновлення, часть денег гражданам могут начать возвращать на специальную карту.

По ее словам, сочетание єВідновлення и государственной программы льготной ипотеки єОселя, поддержанное парламентом в конце прошлой недели, позволит украинцам иметь больше возможностей для приобретения нового жилья. А сочетание єВідновлення с анонсированным кешбэком «Покупай украинское» позволит стимулировать перезапуск многих важных процессов, начиная от производственных мощностей и завершая созданием новых рабочих мест и уплатой многомиллионных налогов в государственный бюджет.

Проблематика

По словам Шуляк, согласно исследованию, до полномасштабного вторжения 90% всех строительных материалов производились в Украине. Сейчас производственные мощности отечественных производителей строительных материалов пока что загружены только на 20−35%.

Среди проблем — падение спроса, наличие дешевого фальсификата и многие другие факторы. Существует и проблема с отсутствием или недостаточным количеством отечественного стекла, газобетона, сухих строительных смесей. При наличии определенных рисков — это перспективная возможность стать первыми в производстве товаров, которые не производятся в Украине, считает Шуляк.

Сколько получает государство

«Финансовый профит отечественной строительной отрасли от восстановления Украины прогнозируемо составит $65 млрд. К тому же $5,5 млрд из них смогут пойти на уплату налогов, по меньшей мере, $1,5 млрд — в Пенсионный фонд. Кроме этого, это около 100 тысяч рабочих мест. А это, в свою очередь, оживит и сферу услуг, и торговлю, и другие сопутствующие отрасли. Напомню, что еще до войны строительный мультипликатор в жилищной сфере, по разным оценкам, составлял от 6,5 до 7,8 грн ВВП. То есть каждая гривна, израсходованная в строительство жилья, приносила примерно 7−8 грн ВВП страны», — подчеркнула Елена Шуляк.

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Она добавила, что на уровень использования украинцами отечественных строительных материалов, безусловно, будет влиять их качество. Поэтому с фальсификатом строительной продукции поможет бороться имплементация 305 регламента ЕС, а также е-кабинет производителя строительной продукции, запущенный в прошлом году. Это дает возможность в одном месте иметь доступ к данным о качестве и показателях стройматериалов, которые, в частности, используются в программе єВідновлення. В е-системе производители могут указывать параметры своей продукции, такие как износостойкость, экологичность, класс энергоэффективности и характеристики в части безопасности.

Более того, обратила внимание Шуляк, 16 февраля Кабмин включил строительные материалы в список продукции, за которой осуществляется государственный рыночный надзор. Органом, осуществляющим государственный рыночный надзор за качеством стройматериалов, определена Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Народный депутат также сообщила, что сейчас программа кешбэка находится на стадии разработки — готовятся финансовые и технические параметры украинского кешбэка. Но важно, чтобы программа «Покупай украинское» смогла заработать до конца 2024 года, поскольку это позволит оставить украинские деньги в Украине.

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