ЕБРР выделяет 2 миллиарда евро для помощи Украине — Finance.ua

ЕБРР выделяет 2 миллиарда евро для помощи Украине

Сегодня 16:50 — Казна и Политика

ЕБРР выделяет 2 миллиарда евро для помощи Украине

Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение Украине и принимающим беженцев странам 2 млрд евро помощи.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Так, 2 миллиарда евро будут направлены на поддержание устойчивости и жизни в Украине и странах, принимающих украинских беженцев. Приоритеты включают в себя финансирование торговли, ликвидность в чрезвычайных ситуациях, энергетическую безопасность и муниципальные услуги.

«Банк обещает сделать все возможное, чтобы помочь с восстановлением страны, как только условия это позволят», — сообщает ЕБРР.

В Украине средства профинансируют управление долгом и реструктуризацию, торговлю, в частности — энергетический импорт и срочную поддержку ключевых реформ.

Финансирование, в частности, можно будет потратить для поддержки украинских компаний — например, с помощью отсроченных ссуд, поддержания ликвидности и финансирования торговли. Если возможно, предприятиям будет предоставлена помощь в переезде, чтобы их работа могла продолжаться.

В странах, принимающих беженцев из Украины, муниципальные власти сталкиваются с огромными проблемами в управлении наплывом людей, поэтому пакет помощи будет направлен на муниципальные услуги для перемещенных лиц и экстренные закупки энергии. Также эти средства будут направлены на компенсации потерь энергетического импорта из России и Беларуси.

Этот пакет одобрен сегодня Советом директоров Банка и является первым раундом поддержки.

Также предусмотрена программа реконструкции, которая начнется, когда позволит ситуация в стране. Речь идет о восстановлении средств существования и бизнеса, критической инфраструктуре, предоставлении услуг.

Такая программа предусматривает сотрудничество с международными партнерами, в частности, ЕС и США, а также двусторонними донорами и другими международными финансовыми учреждениями. В ней заложен рост инвестиций в энергетическую безопасность, а также ускорение усилий по декарбонизации.

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