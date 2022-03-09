МВФ изменил фокус дискуссии с Украиной — Finance.ua

МВФ изменил фокус дискуссии с Украиной

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МВФ изменил фокус дискуссии с Украиной

В Международном валютном фонде изменили фокус дискуссии в рамках кредитной программы с Украиной: из-за требований проводить реформы там сосредоточились на кризисном менеджменте.

Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

«Мы изменили фокус дискуссии, которая у нас продолжается с украинскими властями, с «реформ» на «кризисный менеджмент», — заявила она во время FT Climate Capital Conference 8 марта.

Миссия МВФ сейчас работает в ежедневном режиме с высшим руководством Украины, отмечает директор фонда.

«И я вам хочу сказать, что это просто невероятно видеть, как они (украинские власти. — Ред.) работают вместе с преданностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждений», — добавила Георгиева.

Она также напомнила, что 9 марта Совет директоров МВФ согласует выделение экстренного финансирования на 1,4 млрд долларов на преодоление экономического шока, вызванного войной. Кроме того, МВФ работает совместно со Всемирным банком над тем, чтобы мобилизовать финансовую помощь Украине.

«Сегодня мы должны помочь поддержать Украину в прохождении этого шока, но наступит момент, когда нужно будет восстанавливать Украину. И тогда, как сказал мне президент Зеленский, он хочет, чтобы именно МВФ возглавил этот процесс», — отметила Кристалина Георгиева.

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