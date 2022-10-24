ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 3 млрд евро — Finance.ua
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ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 3 млрд евро

Казна и Политика
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ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 3 млрд евро
ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 3 млрд евро
Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, а также продолжит финансирование в 2023 году.
Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Twitter после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
«Я сказала Президенту Зеленскому, что наши обязательства рассчитаны на долгосрочную перспективу, и мы инвестируем до 3 млрд евро в 2022-2023 годах для поддержки экономики, частного сектора и срочной реконструкции жизненно важной инфраструктуры», — написала она.
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Также Одиль Рено-Бассо на встрече с Зеленским выразила солидарность и восхищение мужеством и стойкостью украинцев.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития по-прежнему ожидает, что экономика Украины сократится на 30% в 2022 году, однако на 2023 год он ухудшил прогноз ее роста с 25% до 8%.

Справка Finance.ua:

  • Канада и Британия поддержат кредит Европейского банка реконструкции и развития для НАК «Нафтогаз» и НЭК «Укрэнерго» перед началом холодного времени года в условиях войны;
  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 млрд евро для удовлетворения основных потребностей;
  • Украина, несмотря на полномасштабную войну, восстанавливает экономическую активность. Этому способствовали успехи Вооруженных сил на поле боя, а также «зерновое соглашение», позволившее разблокировать экспорт продовольствия из портов Одессы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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