Добровольцы из-за границы смогут присоединиться к ВСУ — решение правительства
Кабинет министров принял постановление, предусматривающее привлечение иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Согласно решению правительства, центры рекрутинга смогут осуществлять перевозку иностранных добровольцев из-за границы, а также обеспечивать им проживание и питание в Украине.
Финансирование этих расходов будет осуществляться за средства государственного бюджета — в частности, за счет ресурсов Министерства обороны, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Напомним, иностранцы и лица без гражданства, проходившие службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии или Госспецтрансслужбе, могут получить украинское гражданство даже в случае службы менее трех лет.
Процедура приобретения гражданства включает подачу декларации об отказе от имеющегося гражданства, а также сдачу экзаменов на знание Конституции Украины, истории и государственного языка.
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Также иностранцы-военнослужащие, разорвавшие контракт до истечения 3 лет, могут получить вид на временное проживание в Украине или разрешение на иммиграцию. Разрешение на иммиграцию могут получить лица, иммиграция которых представляет государственный интерес. Процедура осуществляется через представление Министерства или иного центрального органа исполнительной власти.
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