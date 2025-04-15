Добровольцы из-за границы смогут присоединиться к ВСУ — решение правительства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Добровольцы из-за границы смогут присоединиться к ВСУ — решение правительства

Казна и Политика
55
Добровольцы из-за границы смогут присоединиться к ВСУ — решение правительства
Добровольцы из-за границы смогут присоединиться к ВСУ — решение правительства
Кабинет министров принял постановление, предусматривающее привлечение иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Согласно решению правительства, центры рекрутинга смогут осуществлять перевозку иностранных добровольцев из-за границы, а также обеспечивать им проживание и питание в Украине.
Финансирование этих расходов будет осуществляться за средства государственного бюджета — в частности, за счет ресурсов Министерства обороны, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Читайте также
Напомним, иностранцы и лица без гражданства, проходившие службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии или Госспецтрансслужбе, могут получить украинское гражданство даже в случае службы менее трех лет.
Процедура приобретения гражданства включает подачу декларации об отказе от имеющегося гражданства, а также сдачу экзаменов на знание Конституции Украины, истории и государственного языка.
Читайте также
Также иностранцы-военнослужащие, разорвавшие контракт до истечения 3 лет, могут получить вид на временное проживание в Украине или разрешение на иммиграцию. Разрешение на иммиграцию могут получить лица, иммиграция которых представляет государственный интерес. Процедура осуществляется через представление Министерства или иного центрального органа исполнительной власти.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems