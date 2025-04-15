Добровольцы из-за границы смогут присоединиться к ВСУ — решение правительства Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Добровольцы из-за границы смогут присоединиться к ВСУ — решение правительства

Кабинет министров принял постановление, предусматривающее привлечение иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Согласно решению правительства, центры рекрутинга смогут осуществлять перевозку иностранных добровольцев из-за границы, а также обеспечивать им проживание и питание в Украине.

Финансирование этих расходов будет осуществляться за средства государственного бюджета — в частности, за счет ресурсов Министерства обороны, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.

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Напомним, иностранцы и лица без гражданства, проходившие службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии или Госспецтрансслужбе, могут получить украинское гражданство даже в случае службы менее трех лет.

Процедура приобретения гражданства включает подачу декларации об отказе от имеющегося гражданства, а также сдачу экзаменов на знание Конституции Украины, истории и государственного языка.

Также иностранцы-военнослужащие, разорвавшие контракт до истечения 3 лет, могут получить вид на временное проживание в Украине или разрешение на иммиграцию. Разрешение на иммиграцию могут получить лица, иммиграция которых представляет государственный интерес. Процедура осуществляется через представление Министерства или иного центрального органа исполнительной власти.

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