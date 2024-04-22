До 2030 года Украине не хватит до 4,5 миллиона рабочих рук — эксперт Сегодня 19:15 — Казна и Политика

До 2030 года Украине не хватит до 4,5 миллиона рабочих рук — эксперт

Чтобы поддержать ежегодный рост ВВП до 2030 года на уровне 5−7%, Украине не будет хватать до 4,5 млн рабочих рук.

Об этом заявил исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап во время выступления на форуме «Демографическое будущее Украины».

«Чтобы быть экономически устойчивыми, чтобы восстанавливать наш ВВП ежегодно на 5−7%, нам до 2030 года не хватит от 3 до 4,5 млн рабочих рук. Потому что к 2030 году у нас 2 млн человек выйдут с рынка труда из-за старения, из-за недостаточного количества молодежи, из-за миграционных процессов», — сказал Криволап.

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По мнению эксперта, для решения этой проблемы существуют два способа: либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов.

Что касается количественного подхода, то, считает Криволап, есть три пути: содержание и развитие существующих работников, стимулирование украинцев к возвращению из-за границы и изменение миграционной политики.

«Около 30% бизнеса заявили о том, что отсутствие людей сдерживает их развитие. В промышленном секторе, например, в прошлом году был один кандидат на одну вакансию, сейчас на одну вакансию уже 0,7 кандидата. Поэтому предприниматели уже активно занимаются переобучением и переквалификацией собственных кадров, привлекают женщин к тем профессиям, где они раньше не были представлены, перестраивают инклюзию — создают условия для работы ветеранов, ВПЛ, людей с ограниченными возможностями», — сказал Криволап.

Второй подход, заключающийся в повышении производительности труда, требует значительных инвестиций. Ведь для увеличения количества товаров с высокой добавленной стоимостью необходимы инвестиции в оборудование, маркетинг, упаковку и т. д.

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«С инвестициями в Украину всегда было плохо. Инвестиционному развитию мешает наша ситуация с главенством права, с бизнес-климатом. И это также влияет на скорость нашего восстановления и, наконец, на нашу дальнейшую судьбу», — подчеркнул эксперт.

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Укрінформ По материалам:

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