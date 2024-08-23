До 2025 года аэропорт в Абу-Даби станет полностью биометрическим — Finance.ua

До 2025 года аэропорт в Абу-Даби станет полностью биометрическим Сегодня 04:45 — Мир

До 2025 года аэропорт в Абу-Даби станет полностью биометрическим

Пассажиры, которые через некоторое время будут попадать в международный аэропорт Заид в Абу-Даби (ОАЭ), не будут предъявлять документы — паспорт, удостоверение личности или авиабилет.

До 2025 года аэропорт Заид в Абу-Даби может стать первым аэропортом в мире, полностью полагающимся на биометрическую идентификацию.

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Как сообщает американский сайт о путешествиях Thrillist , это часть проекта Smart Travel Project, который аэропорт запускает уже сейчас. Цель проекта — сделать аэропорт полностью биометрическим, то есть каждый пункт идентификации будет оснащен биометрическими датчиками для распознавания и предоставления доступа путешественникам. С момента как пассажиры подойдут к стойке регистрации, пройдут контроль безопасности и сядут в самолет, им не нужно будет беспокоиться о предъявлении документов — достаточно будет только лицо.

Пассажиров или гостей, впервые въезжающих в Объединенные Арабские Эмираты, автоматически просканируют и сохранят их биометрические данные в иммиграционной службе Федерального управления по вопросам личности, гражданства, таможенной и портовой безопасности (ICP). Проект направлен на сотрудничество с ICP, чтобы получить доступ к этой базе данных для проверки пассажиров на разных контрольно-пропускных пунктах.

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Хотя аэропорт Абу-Даби не новичок в этой технологии (биометрические датчики уже используются в некоторых частях Международного аэропорта Заид), он никогда не применял ее в полной мере.

В чем смысл новшества? По словам официальных лиц, это делает процесс обслуживания пассажиров более плавным и быстрым. В районах, где технология уже используется, есть определенные достижения.

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Если учесть, что аэропорт Абу-Даби — это огромный объект, через который проходит 45 миллионов пассажиров, то возможность перемещаться по аэропорту такого размера за считанные минуты — это действительно новаторство.

Впрочем, если пассажир не захочет, чтобы информация о его личности сканировалась и сохранялась (а это 25% путешественников, согласно опросу 2023 года), он может отказаться от этого и воспользоваться привычной системой контроля на стойке регистрации.

Дзеркало Тижня По материалам:

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