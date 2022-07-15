Для «скачка» нам нужно поддерживать капинвестиции на уровне 35% ВВП минимум 5 лет — Минэкономики Вчера 10:48 — Мир

Для «скачка» нам нужно поддерживать капинвестиции на уровне 35% ВВП минимум 5 лет — Минэкономики

В Минэкономики считают, что для «скачка» Украина должна поддерживать капитальные инвестиции на уровне 35% ВВП по меньшей мере в течение 5 лет подряд.

Об этом в колонке для УП сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в деньгах это 70-80 миллиардов долларов каждый год.

Минэкономики предлагает два решения, как этого достичь: увеличение кредитования украинскими банками на основании государственных гарантий и государственные гарантии стран Великой Семерки и ЕС на инвестиции в Украину.

«Наша амбициозная цель — государственные гарантии в размере 0,2% ВВП каждой страны из Большой Семерки и ЕС на протяжении 5 лет — это ориентировочно 100 миллиардов долларов каждый год. По сути, в этом и есть основная идея экономической части плана Маршалла для Украины», — резюмировала она.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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