Для «скачка» нам нужно поддерживать капинвестиции на уровне 35% ВВП минимум 5 лет — Минэкономики
В Минэкономики считают, что для «скачка» Украина должна поддерживать капитальные инвестиции на уровне 35% ВВП по меньшей мере в течение 5 лет подряд.
Об этом в колонке для УП сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, в деньгах это 70-80 миллиардов долларов каждый год.
Минэкономики предлагает два решения, как этого достичь: увеличение кредитования украинскими банками на основании государственных гарантий и государственные гарантии стран Великой Семерки и ЕС на инвестиции в Украину.
«Наша амбициозная цель — государственные гарантии в размере 0,2% ВВП каждой страны из Большой Семерки и ЕС на протяжении 5 лет — это ориентировочно 100 миллиардов долларов каждый год. По сути, в этом и есть основная идея экономической части плана Маршалла для Украины», — резюмировала она.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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