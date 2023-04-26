Djinni рассказал, кандидатам из каких городов пишут чаще всего — Finance.ua

Djinni рассказал, кандидатам из каких городов пишут чаще всего Сегодня 17:04 — Личные финансы

Djinni рассказал, кандидатам из каких городов пишут чаще всего

Рекрутеры чаще пишут кандидатам из Киева, чем кандидатам из других городов.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Среднее количество предложений на кандидата из Киева — 0,96. Рекрутеры за 30 дней написали им первыми 23 507 раз. Тогда как самих кандидатов в поиске — 24380.

Инфографика: Djinni

На втором месте Львов — 0,87 предложения на кандидата. Черновцы — 0,78 и Чернигов — 0,76. У кандидатов, не указавших свой город, 0,67 предложений на каждого.

Djinni отмечает, что поле город в профиле не обязательно. Но больше, чем у половины кандидатов в поиске, оно заполнено. Около 30% указали там Киев. Еще 9% — Львов. В Харькове, Одессе и Днепре — по 3% кандидатов.

Таким образом, Киев опережает Львов не только по количеству кандидатов в поиске, но и по проценту ответов рекрутеров. И это при том, что многие компании релоцировались на западную Украину.

Рейтинг городов по просмотрам кандидатов возглавляют Киев и Львов.

Справка Finance.ua:

Как показывают результаты исследования Dou.ua, поиск работы в ІТ для новичков в настоящее время — длительный процесс. 59% нашедших первую работу в ІТ в прошлом году потратили на поиск более двух месяцев;

по данным сервиса по поиску работы для ІТ-специалистов Djinni, в марте компании опубликовали 15 тысяч вакансий. Это на 1,5 тысячи больше, чем в феврале, но все еще меньше, чем в конце 2022. Выросло и количество активированных кандидатов — до 24 тысяч против 21 тысячи в феврале;

на протяжении 2022 года чаще увольняли специалистов небольшие компании: 28% тех, кто потерял работу и ищет новую, работали в компаниях до 50 человек против 23% среди тех, кто сегодня в них работает.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Highload По материалам:

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