Динамика зарплат по языкам программирования — Finance.ua

Динамика зарплат по языкам программирования Сегодня 08:00 — Личные финансы

Динамика зарплат по языкам программирования

Зарплаты разработчиков уменьшились впервые с начала войны. В декабре 2023 года медиана составила $3300 против $3435 полгода назад. Это коснулось специалистов почти всех уровней.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua.

JavaScript. Зарплаты сеньоров вернулись на уровень середины 2022 года: -$250 до $4500. После двух лет стабильности снизилась и медианная зарплата мидлов (-$100, до $2400). Зарплаты джунов практически без изменений с начала полномасштабной войны (+$12 до $900).

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Java. После падения в первой половине 2023 года зарплаты специалистов по Java практически без изменений.

C#/.NET. Продолжают снижаться зарплаты разработчиков уровня Senior: -$200 за полгода, до $4500. Зарплаты специалистов уровня Middle и Junior, которые оставались стабильными или показывали небольшой рост, тоже упали: -$80 у джуниоров и -$125 у мидлов.

PHP. Зарплаты специалистов по PHP росли, несмотря на полномасштабную войну, до лета 2023 года. Однако во второй половине года медианные зарплаты специалистов всех уровней уменьшились: $300 у сеньоров, $165 у мидлов и $200 у джуниоров.

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Python. В последнее полугодие стали меньше получать опытные специалисты: -$200 у сеньоров и -$100 у мидлов. Зарплаты джунов удержали повышение первой половины года.

C++. Медианные зарплаты мидлов и сеньоров не изменились. Зарплаты джуниоров несколько восстановились после падения в первой половине года ($100).

Ruby/Rails. Зарплаты мидлов резко снизились и вернулись на уровень 2021 года (-$768). Зарплаты сеньоров тоже продолжают снижаться (-50 долларов за полгода). Зарплаты джуниоров несколько восстановились от падения полгода назад (+$50) и являются одними из самых высоких среди всех языков.

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Swift. Продолжают снижаться зарплаты разработчиков уровня Middle (-$220 за полгода). Зарплаты сеньоров и джуниоров без изменений.

Kotlin. Зарплаты сеньоров заметно снизились (-$238) и вернулись к уровню середины 2022 года. Джуны тоже стали получать меньше (-$50 за полгода).

TypeScript. Зарплаты мидлов и сеньоров после года стабильности уменьшились во втором полугодии 2023 года: -$150 у сеньоров и -$100 у мидлов.

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Dou По материалам:

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