Diia. City United призывает правительство быстрее ввести э-бронирование и увеличить его срок — Finance.ua

Diia. City United призывает правительство быстрее ввести э-бронирование и увеличить его срок Сегодня 15:36

Diia. City United призывает правительство быстрее ввести э-бронирование и увеличить его срок

Бизнес-союз Diia. City United на встрече с представителями Минобороны, Минэкономики и Минцифры призвал ускорить э-бронирование и увеличить срок бронирования с 6 до 12 месяцев.

Об этом рассказала исполнительный директор Diia. City United Наталия Микольская.

«Бизнесу нужна прозрачная, рабочая и предсказуемая процедура бронирования с минимальным контактом с государством. Бизнес этого ждет уже достаточно долго. Срок бронирования должен быть более 6 месяцев — 1 год. Для бизнеса это предсказуемость, а для государства — возможность понимать и планировать свои мобилизационные ресурсы», — рассказала она.

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По ее словам, при синхронизации всех реестров после запуска Резерв+, пакет документов для диджитализованного бронирования, который подает бизнес, может быть минимальным, а срок обработки документов сократится до нескольких дней. Также важно, чтобы зарегистрированные лица могли исправлять и уточнять свои данные.

Если новая процедура бронирования заработает, это может изменить парадигму отношений бизнеса с государством. Существующая процедура бронирования с задержками, которые есть сейчас, согласованием списков и всем другим, учитывая, что списки должны возвращать, когда есть даже незначительная ошибка в отношении одного человека, сложная и непредсказуемая для бизнеса", — отметила Микольская.

Она указала, что сейчас проблема непредсказуемых сроков обработки документов в Министерстве обороны, Министерстве экономики, Генштабе из-за значительного количества обращений.

Diia. City United также поддерживает введение экономичного бронирования. По словам Никольской, это нужно ввести не только для IT-индустрии, но и для всех отраслей, признанных критическими.

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