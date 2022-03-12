Deutsche Bank прекращает работу в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Deutsche Bank прекращает работу в россии

Сегодня 10:33Фондовый рынок
8
Deutsche Bank прекращает работу в россииDeutsche Bank прекращает работу в россии
Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.
Об этом свидетельствует заявление немецкого банка.
«Мы больше не ведем бизнеса в России», — говорится в релизе банка.
В кредитной организации решительно осудили российское вторжение в Украину. Банк также выразил поддержку правительству Германии и его партнерам по защите от агрессии россии.
В Deutsche Bank отметили, что с 2014 года начали сокращать свое присутствие в России. Банк также заявил, что помогает своим нероссийским международным клиентам сократить масштабы их бизнеса на территории России.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.