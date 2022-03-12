Deutsche Bank прекращает работу в россии — Finance.ua

Deutsche Bank прекращает работу в россии

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Deutsche Bank прекращает работу в россии

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.

«Мы больше не ведем бизнеса в России», — говорится в релизе банка.

В кредитной организации решительно осудили российское вторжение в Украину. Банк также выразил поддержку правительству Германии и его партнерам по защите от агрессии россии.

В Deutsche Bank отметили, что с 2014 года начали сокращать свое присутствие в России. Банк также заявил, что помогает своим нероссийским международным клиентам сократить масштабы их бизнеса на территории России.

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