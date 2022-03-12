Deutsche Bank прекращает работу в россии — Finance.ua

Deutsche Bank прекращает работу в россии Сегодня 10:33 — Фондовый рынок Deutsche Bank прекращает работу в россии Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.
Об этом свидетельствует заявление немецкого банка.
«Мы больше не ведем бизнеса в России», — говорится в релизе банка.
В кредитной организации решительно осудили российское вторжение в Украину. Банк также выразил поддержку правительству Германии и его партнерам по защите от агрессии россии.
В Deutsche Bank отметили, что с 2014 года начали сокращать свое присутствие в России. Банк также заявил, что помогает своим нероссийским международным клиентам сократить масштабы их бизнеса на территории России.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день Finance.ua / Финансовые новости / Фондовый рынок / Deutsche Bank прекращает работу в россии