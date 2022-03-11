Самый большой банк США сворачивает деятельность в россии — Finance.ua

Самый большой банк США сворачивает деятельность в россии
Сегодня 12:23 — Фондовый рынок
Самый большой по активам банковский холдинг США JPMorgan заявил, что сворачивает деятельность в россии.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Банк также завершает все свои обязательства в стране-агрессоре.
Ранее банк предсказывал в росси дефолт. Уход из рынка только подтверждает эту теорию.
В статье также отмечается, что влияние банка в рф не является большим.
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