Самый большой банк США сворачивает деятельность в россии — Finance.ua
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Самый большой банк США сворачивает деятельность в россии

Сегодня 12:23Фондовый рынок
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Самый большой по активам банковский холдинг США JPMorgan заявил, что сворачивает деятельность в россии.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Банк также завершает все свои обязательства в стране-агрессоре.
Ранее банк предсказывал в росси дефолт. Уход из рынка только подтверждает эту теорию.
В статье также отмечается, что влияние банка в рф не является большим.
По материалам: УНІАН
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