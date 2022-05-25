Депутатам сократили выплаты на время войны — Finance.ua

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Депутатам сократили выплаты на время войны

Сегодня 04:15Казна и Политика
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Заработная плата председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука за 3 месяца работы с февраля по апрель составила 135 тыс. гривен, его первого заместителя Александра Корниенко — 94 тыс. гривен, заместителя председателя Елены Кондратюк — 96 тыс. гривен.
Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.
Отмечается, что выплаты депутатам производились на основе табелирования рабочего времени.
Таким образом, Стефанчуку за февраль начислено 43 169 гривен зарплаты. Из них 29 772 гривны составил должностной оклад, 7 443 гривны — надбавка за почетное звание «заслуженный», 5 954 гривны — надбавка за ученую степень. За март глава парламента получил 45 276 гривен, из которых 29 772 гривны составил должностной оклад, 7 443 гривны — надбавка за звание «заслуженный», 5 954 гривны — надбавка за ученую степень и 2 107 гривен — больничный.
Корниенко получил за февраль 29 085 гривен, из которых 27 105 гривну составил должностной оклад и 1 980 гривен — командировочные. За март вице-спикеру начислено 28 532 гривны, из которых всю сумму составил должностной оклад. За апрель Корниенко получил 36 479 гривен, из которых 25 815 гривен составил должностной оклад, 2 581 гривну — надбавка за интенсивность, 485 гривен — командировочные и 7 598 гривен — больничный.
Кондратюк получила за февраль 31 385 гривен зарплаты, из которых 27 291 гривну составил должностной оклад и 4 094 гривны — надбавка за ученую степень. За март зампредседателя заработала такую же сумму, как и в феврале. За апрель ей начислено 33 451 гривну зарплаты, из которых 11 696 гривен составил должностной оклад, 1 754 гривны — надбавка за ученую степень, 1 170 гривен — надбавка за интенсивность труда и 18 831 гривну — командировочные.
Кроме этого, каждый из депутатов обычно получает по 45 400 гривен в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Однако с февраля такие выплаты народным избранникам урезали. Так, каждому депутату начислены средства, связанные с исполнением депутатских полномочий, но за февраль-март — в сумме 24 810 гривен, а за апрель — в сумме 27 291 гривна.
По материалам: Українські Новини
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