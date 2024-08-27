День финансов: лимит на переводы с «карты на карту», ​​"воюй или работай", регистрация в программе «Национальный кешбэк» — Finance.ua

День финансов: лимит на переводы с «карты на карту», ​​"воюй или работай", регистрация в программе «Национальный кешбэк» Сегодня 17:45

Во вторник, 27 августа, правительство провело форум «Украина 2024. Независимость», а Национальный банк ввел ограничения на банковские переводы.

Лимит на переводы с карты на карту. С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С). Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С). Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, считают в НБУ.

В то же время, аналитики предполагают, что помимо удара по «теневой» экономике введение ограничений на безналичные операции приведет к увеличению доли наличных операций. А это, в свою очередь, повлечет за собой отток средств из банков и окончательный их уход в тень. В новой статье подробнее расскажем, к чему приведет это решение, какие оно будет иметь последствия и кого именно коснутся ограничения:

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