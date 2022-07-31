Данилишин сообщил, почему ввели запрет обменникам выставлять валютный курс — Finance.ua

Данилишин сообщил, почему ввели запрет обменникам выставлять валютный курс Сегодня 12:50 — Валюта

Нацбанк считает, что в условиях войны на валютном рынке страны необходима дисциплина, а также соблюдение норм законодательства и регуляторных актов. Это и стало основной причиной, почему НБУ принял решение по обменным пунктам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту населения, недопустимо, — сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

Он также добавил: «В данных условиях это оправданный шаг».

Глава Совета НБУ также считает, что «никаких оснований для валютной паники сейчас нет, ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются».

Данилишин отметил, что после того, как НБУ с 21 июля «скорректировал» официальный курс на 25% до 36,6 гривен за доллар, уже первая неделя показала положительные эффекты.

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«Если за январь-май валютные резервы страны сократились на 6 млрд долларов, то только за последнюю неделю чистый выкуп иностранной валюты Национальным банком составил 650 млн долларов. Корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильность», — написал он.

Справка Finance.ua:

Обменникам запретили размещать данные по курсам валют на улицах.

В НБУ рассказали, когда вернут плавающий курс.

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