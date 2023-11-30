«Дія» добавила англоязычную версию некоторых документов — Finance.ua
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«Дія» добавила англоязычную версию некоторых документов

Личные финансы
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«Дія» добавила англоязычную версию некоторых документов
«Дія» добавила англоязычную версию некоторых документов
В приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов.
Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Украинцы могут получить англоязычную версию следующих документов:
  • загранпаспорт;
  • техпаспорт;
  • водительское удостоверение.
Для этого нужно обновить приложение, выбрать документ, который нужно перевести, а затем нажать на три точки в правом нижнем углу документа и выбрать «Перевести на английский».
Права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде.
Напомним, украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Дія». Однако некоторые документы все же могут пригодиться. При пересечении границы граждане Украины должны иметь при себе физический паспорт.
В «Дії» напомнили, какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете.
В приложении «Дія» запустили бета-тестирование оплаты штрафа за административное правонарушение. Новая услуга в «Дії» позволит оплатить штраф без кучи бумаг, походов в суд и банк. Для этого требуется всего несколько кликов в приложении.

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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