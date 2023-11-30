«Дія» добавила англоязычную версию некоторых документов — Finance.ua

«Дія» добавила англоязычную версию некоторых документов Сегодня 09:30 — Личные финансы

«Дія» добавила англоязычную версию некоторых документов

В приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Украинцы могут получить англоязычную версию следующих документов:

загранпаспорт;

техпаспорт;

водительское удостоверение.

Для этого нужно обновить приложение, выбрать документ, который нужно перевести, а затем нажать на три точки в правом нижнем углу документа и выбрать «Перевести на английский».

Права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде.

Напомним, украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Дія». Однако некоторые документы все же могут пригодиться. При пересечении границы граждане Украины должны иметь при себе физический паспорт.

В «Дії» напомнили , какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете.

В приложении «Дія» запустили бета-тестирование оплаты штрафа за административное правонарушение. Новая услуга в «Дії» позволит оплатить штраф без кучи бумаг, походов в суд и банк. Для этого требуется всего несколько кликов в приложении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.