Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году — мнение эксперта Сегодня 12:00 — Недвижимость

В 2023 году ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться тяжелой.

Такое мнение выразил Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

По его словам, строительство жилья напрямую и косвенно будет зависеть от обстоятельств войны, безопасности жизни граждан, динамики освобождения Украины от захватчиков и экономической ситуации в стране.

Он отметил, что риски для застройщиков и инвесторов сейчас едва ли не самые большие за последние 15 лет. Так, по его данным, на грани банкротства (т.е. в условиях невозможности выполнить обязательства перед покупателями и партнерами по бизнесу) находятся до ⅔ девелоперских компаний. В то же время, по оценке специалиста, совокупно до 30% инвесторов, купивших жилье с помощью программ по рассрочке и ипотеке, по объективным финансовым причинам не могут погасить накопленную задолженность по платежам.

Главные факторы, которые могут оказать положительное влияние на первичный рынок жилой недвижимости в следующем году:

1) прогнозируемый и контролируемый уровень инфляции, что в годовом измерении не превысит 25%,

2) снижение себестоимости строительства в среднем на 15% за счет конкурентной цены строительных материалов и строительно-монтажных работ (уменьшение затрат станет важным предохранителем номинального роста цены за м2 для покупателя),

3) увеличение уровня доходов граждан в среднем на 15-20%,

4) эффективная политика страны по восстановлению экономики и привлечению инвестиций, направленных на кредитование строительной отрасли и в частности девелоперов под 3-5%,

5) рост уровня спроса, возможность для широких слоев населения стать собственниками жилья посредством льготных программ по ипотечному кредитованию.

По мнению эксперта, при полном стечении всех факторов в 2023 году может произойти частичное возобновление спроса, но по сравнению с мартом-апрелем 2022 года в пределах 10-15%.

В ближайшие 2-3 месяца на рынке сохранится минимальный (точечный) спрос на новостройки преимущественно эконом- и комфорт-класса с уровнем готовности от 80% и выше.

При этом более 90% покупателей будут заинтересованы в приобретении жилья только в нескольких городах: Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Ужгороде и в Одессе.

Он напомнил, что себестоимость кв. м с начала широкомасштабного вторжения выросла в среднем на 25-30% в иностранной валюте, что повлияло на увеличение цен для покупателей. В 2023 году, несмотря на войну и производные от нее объективные обстоятельства, на первичном рынке жилья вполне возможны тектонические изменения строительного бизнеса, основанного на высоком качестве объектов и безопасном приобретении жилья.

Среди главных возможных изменений эксперт отметил следующие:

внедрение в девелопменте жилья принципиально новых форм ведения бизнеса, прежде всего это касается привлечения мощных инвесторов еще на старте проекта, в том числе и коммерческих банков, что позволит аккумулировать до 80-100% необходимых затрат на строительство того или иного жилого комплекса и гарантировать контроль за своевременным выполнением строительных работ,

новые законы № 2518 «О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем» и № 2600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем» постепенный переход девелоперов на продажу квартир уже после ввода объекта в эксплуатацию;

из-за высокого спроса на аренду жилья и существенного дефицита качественного предложения в 2023 году возможно постепенное развитие новых форматов недвижимости, как, например, сервисные апартаменты.

«После победы в войне для полноценного обновления первичного рынка жилья понадобится не менее 3 лет. Поэтому грядущий 2023 год может стать лишь основой для будущих положительных изменений», — подытожил Владимир Семенцов.

Справка Finance.ua:

С октября в Украине стартовала программа «Доступная ипотека» под 3%. Воспользоваться льготными условиями покупки жилья уже в этом году могут силовики, ветераны, внутренне перемещенные лица, медики и педагоги.

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