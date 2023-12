Что происходит с Bitcoin и чего ожидать — прогноз от Binance Сегодня 13:30 — Криптовалюта

Что происходит с Bitcoin и чего ожидать — прогноз от Binance

Общая рыночная капитализация криптовалют показала рост на 11% в течение месяца, что было вызвано активной рыночной динамикой, особенно заметной в первой половине ноября, после чего рынок вошел в период колебаний.

Об этом Finance.ua рассказали в мировой блокчейн-экосистеме Binance.

В этом контексте два ключевых игрока — SOL и LINK — выделились, продемонстрировав самые большие взлеты среди десяти ведущих криптовалют. В частности, SOL увеличилась на 69%, в то время как LINK на 29%. Этот рост отразился на значительном институциональном интересе, что видно из цен на GSOL и GLINK, которые достигли соответственно 800% и 200%.

Стоит отметить, что комиссии за транзакции в Bitcoin превысили аналогичные показатели Ethereum, показывая наибольшую разницу за последние два года, что свидетельствует о возобновлении интереса к протоколу Ordinals и растущей активности на Bitcoin.

«Сейчас для криптовалютного рынка снова наступает исторический момент, которого все ждали с мая 2022 года. Bitcoin преодолел свой ATH (all time high). В последний раз выше отметки $42 тыс. Bitcoin торговался в апреле 2022 года. На фоне роста первой криптовалюты ее рыночная капитализация достигла $809,6 млрд (по данным CoinMarketCap). Рост Bitcoin с начала 2023 года составил 140%, что, безусловно, сказалось на настроениях на рынке криптовалют», — комментирует рост BTC глава регионов Центральной и Восточной Европы (CEE) и Центральной Азии Binance Кирилл Хомяков.

Общая рыночная капитализация всего рынка криптовалют достигла пика в 1,54 триллиона долларов в 2023 году, во многом из-за потенциального одобрения Bitcoin ETF и вероятного снижения ставок ожидаемой в 2024 году Федеральной резервной системой США.

По словам Хомякова, ряд аналитиков оценивают потенциал Bitcoin на уровне $100K в 2024 году, и все как один связывают этот рост с ETF. Вся индустрия цифровых активов следит за заявками, поданными такими гигантами, как BlackRock Inc., ожидая появления первых биткойн-ETF в США.

«Если говорить о технических факторах, то согласно анализу, следующее сопротивление Bitcoin будет на уровне $42 330, учитывая сохранение бычьего тренда, несмотря на относительно низкий открытый интерес (OI). Некоторые аналитики предполагают, что биткойн может достигнуть 60 000 долларов до следующего снижения в два раза в апреле 2024 года.

Подводя итог, можно смело сказать, что текущие рыночные условия сигнализируют о сильном потенциале колоссального роста криптовалют в 2024 году. Ожидая биткойна-ETF, мы видим повышенный энтузиазм рынка, который потенциально может поднять биткойн и весь рынок криптовалют на новые высоты. Но, как и в случае любых инвестиций, мы рекомендуем соблюдать правила DYOR (do your own research), прежде чем инвестировать в криптовалюты", — отмечает представитель Binance.

