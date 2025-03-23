Что нужно знать об оформлении идентификационного кода — Finance.ua

Что нужно знать об оформлении идентификационного кода
ИНН (РНУКНП) — это регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, который предоставляется людям и закрепляется за ними на протяжении всей их жизни.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объяснили, как оформить РНУКНП.
Куда обратиться и как подавать документы
Чтобы получить ИНН (РНУКНП) человеку нужно обратиться в любую государственную налоговую инспекцию главных управлений ГНС.
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К примеру, если Вы проживаете во Львове, то можете обратиться во Львовскую ГНИ ГУ ГНС во Львовской области. Документы также можно подать через ЦПАУ.
Документы для получения РНУКНП можно подать разными способами:
- лично;
- отправить заказным письмом (в этом случае нужно засвидетельствовать подпись лица на учетной карточке у нотариуса, и добавить ксерокопию с четким изображением документа, удостоверяющего личность);
- средствами электронного кабинета;
- в рамках услуги «єМалятко» на ребенка после его рождения.
Для получения РНУКНП в соответствующий орган нужно подать:
- учетную карточку по форме № 1ДР;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, паспорт для выезда за границу, временное удостоверение гражданина Украины, э-паспорт, э-паспорт для выезда за границу);
- один из таких документов в подтверждение прописки: выписка из реестра территориальной общины; паспорт, изготовленный в форме книжечки (если есть отметка об актуальном месте регистрации); временное удостоверение гражданина Украины.
Документы для получения РНУКНП можно подать не только лично, но и уполномочить на это представителя.
Так, учетная карточка № 1ДР может быть подана через представителя при наличии документа, удостоверяющего личность такого представителя, и документа, удостоверяющего личность доверителя, или его ксерокопии (с четким изображением), а также доверенности, заверенной в нотариальном порядке, на проведение регистрации физического лица в Государственном реестре.
Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре, предоставляется в течение 3 рабочих дней со дня обращения в налоговую службу.
Как родителям оформить идентификационный код на детей
РНУКНП можно получить с самого рождения. Учетную карточку малолетнего лица (до 14 лет) подает один из родителей (приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновитель, опекун) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей (приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновителя, опекуна).
Если свидетельство о рождении ребенка выдано не на украинском языке, необходимо предоставить заверенный в установленном законодательством порядке перевод такого свидетельства на украинский язык (по предъявлении возвращается) и его копию.
РНУКНП для ребенка один из родителей (приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновитель, опекун) может получить также через свой электронный кабинет в разделе Учетная карточка физического лица — налогоплательщика (1 ДР).
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