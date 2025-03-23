Что нужно знать об оформлении идентификационного кода — Finance.ua

Что нужно знать об оформлении идентификационного кода Сегодня 14:11 — Личные финансы

Что нужно знать об оформлении идентификационного кода, Фото: freepik

ИНН (РНУКНП) — это регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, который предоставляется людям и закрепляется за ними на протяжении всей их жизни.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объяснили , как оформить РНУКНП.

Куда обратиться и как подавать документы

Чтобы получить ИНН (РНУКНП) человеку нужно обратиться в любую государственную налоговую инспекцию главных управлений ГНС.

Читайте также До 2026 года планируется запустить Европейский цифровой кошелек идентификации: зачем нужен

К примеру, если Вы проживаете во Львове, то можете обратиться во Львовскую ГНИ ГУ ГНС во Львовской области. Документы также можно подать через ЦПАУ.

Документы для получения РНУКНП можно подать разными способами:

лично;

отправить заказным письмом (в этом случае нужно засвидетельствовать подпись лица на учетной карточке у нотариуса, и добавить ксерокопию с четким изображением документа, удостоверяющего личность);

средствами электронного кабинета;

в рамках услуги «єМалятко» на ребенка после его рождения.

Для получения РНУКНП в соответствующий орган нужно подать:

учетную карточку по форме № 1ДР;

документ, удостоверяющий личность (паспорт, паспорт для выезда за границу, временное удостоверение гражданина Украины, э-паспорт, э-паспорт для выезда за границу);

один из таких документов в подтверждение прописки: выписка из реестра территориальной общины; паспорт, изготовленный в форме книжечки (если есть отметка об актуальном месте регистрации); временное удостоверение гражданина Украины.

Документы для получения РНУКНП можно подать не только лично, но и уполномочить на это представителя.

Читайте также Нужно ли будет пенсионерам проходить идентификацию в 2025 году

Так, учетная карточка № 1ДР может быть подана через представителя при наличии документа, удостоверяющего личность такого представителя, и документа, удостоверяющего личность доверителя, или его ксерокопии (с четким изображением), а также доверенности, заверенной в нотариальном порядке, на проведение регистрации физического лица в Государственном реестре.

Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре, предоставляется в течение 3 рабочих дней со дня обращения в налоговую службу.

Как родителям оформить идентификационный код на детей

РНУКНП можно получить с самого рождения. Учетную карточку малолетнего лица (до 14 лет) подает один из родителей (приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновитель, опекун) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей (приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновителя, опекуна).

Читайте также Как оформить карту налогоплательщика для ребенка до 14 лет: пошаговая инструкция

Если свидетельство о рождении ребенка выдано не на украинском языке, необходимо предоставить заверенный в установленном законодательством порядке перевод такого свидетельства на украинский язык (по предъявлении возвращается) и его копию.

РНУКНП для ребенка один из родителей (приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновитель, опекун) может получить также через свой электронный кабинет в разделе Учетная карточка физического лица — налогоплательщика (1 ДР).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.