Как оформить карту налогоплательщика для ребенка до 14 лет: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как оформить карту налогоплательщика для ребенка до 14 лет: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Как оформить карту налогоплательщика для ребенка до 14 лет: пошаговая инструкция
Как оформить карту налогоплательщика для ребенка до 14 лет: пошаговая инструкция, Фото: freepik
Несовершеннолетние дети могут получить документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ).
Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.

Какие документы нужны для получения карты налогоплательщика ребенку

В ГНС объяснили, что прежде всего нужно подать Учетную карточку физического лица по форме № 1ДР, которая является одновременно заявлением для регистрации в ГРФЛ.
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Для малолетнего ребенка до 14 лет Учетную карточку по ф. № 1ДР подает один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов) или представитель по доверенности.
Для подачи необходимы следующие документы:
  • свидетельство о рождении ребенка. Если свидетельство выдано на украинском языке, необходимо предоставить заверенный в соответствии с законодательством перевод свидетельства на украинский язык (оригинал возвращается после предъявления) и его копию;
  • документ, удостоверяющий личность одного из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов).
Также могут потребоваться дополнительные документы (при необходимости):
  • если родители или один из них на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, нужно предоставить справку о регистрации человека гражданином Украины (по предъявлении возвращается).
  • для подтверждения местожительства (местонахождения) можно предоставить: выписку из реестра территориальной громады, паспорт в виде книжечки, временное удостоверение гражданина Украины.
  • для подтверждения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) предоставляется справка о постановке на учет ВПЛ.

Куда нужно подавать документы для получения идентификационного кода для ребенка

В ГНС объяснили, что документы можно подать в любой контролирующий орган лично или в электронном виде через Е-кабинет или мобильное приложение «Моя налоговая».
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В ведомстве отмечают, что регистрация лица в ГРФЛ осуществляется в течение 3 рабочих дней после обращения.
Документ, удостоверяющий регистрацию ребенка в ГРФЛ (карточка налогоплательщика), может быть выдан одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов) или представителю по доверенности.
По материалам:
Finance.ua
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