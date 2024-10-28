Нужно ли будет пенсионерам проходить идентификацию в 2025 году — Finance.ua

Нужно ли будет пенсионерам проходить идентификацию в 2025 году Сегодня 09:47 — Личные финансы

Нужно ли будет пенсионерам проходить идентификацию в 2025 году

Идентификацию должны проходить все пенсионеры. Большинство людей даже не замечали, что они это делают. Ведь идентификация происходила при получении новой карты для выплат или в момент, когда пенсию передавал почтальон.

Когда нужно проходить идентификацию

Идентификация должна происходить каждые 6 месяцев. Последние три года для некоторых лиц эта процедура не была обязательной, сообщает ПФУ

«В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. В настоящее время это требование возобновлено и для них. Для других она действовала все время», — говорится в сообщении ПФУ.

Сейчас идентификацию должны проходить все. В 2025 году эта процедура также будет проводиться.

Где можно пройти идентификацию

Идентификацию можно проходить как онлайн, так и оффлайн:

через видеоконференцию;

в отделении ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

в отделении АО «Ощадбанк».

Обратите внимание! Если пенсионер находится за границей, он может пройти идентификацию в дипломатическом учреждении Украины.

Телеканал 24 По материалам:

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