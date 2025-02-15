До 2026 года планируется запустить Европейский цифровой кошелек идентификации: зачем нужен — Finance.ua
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До 2026 года планируется запустить Европейский цифровой кошелек идентификации: зачем нужен

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До 2026 года планируется запустить Европейский цифровой кошелек идентификации: зачем нужен
До 2026 года планируется запустить Европейский цифровой кошелек идентификации: зачем нужен
Украина успешно провела тестирование Европейского кошелька цифровой идентификации (EU Digital Identity Wallet), запуск которого запланирован до конца 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Зачем нужен Европейский кошелек цифровой идентификации

Отмечается, что благодаря EU Digital Identity Wallet украинцы смогут использовать цифровые документы за рубежом вместо бумажных копий или пластиковых карт, а граждане ЕС — в нашей стране.
EU Digital Identity Wallet пригодится для многих жизненных ситуаций за рубежом.
В нем будут доступны различные документы и услуги, например:
  • подтверждение личности для государственных услуг онлайн;
  • электронное водительское удостоверение;
  • регистрация SIM-карт;
  • открытие банковских счетов;
  • электронная подпись;
  • электронные рецепты.
«Украина — единственное государство из 20 стран-участниц, которое еще не является членом ЕС. Наш опыт построения цифрового государства уникален и важен для всего мира. Работаем дальше и приближаемся к единому цифровому рынку ЕС», — подытожили в Минцифры.
По материалам:
Finance.ua
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