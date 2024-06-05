Что нужно сделать, когда не хватает страхового стажа — Finance.ua
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Что нужно сделать, когда не хватает страхового стажа

Личные финансы
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Что нужно сделать, когда не хватает страхового стажа
Что нужно сделать, когда не хватает страхового стажа
По законодательству Украины предусмотрены разные виды пенсий, каждый из которых предусматривает определенные требования к возрасту лица, продолжительности страхового стажа и особого статуса.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
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При наличии этих требований человек может обратиться в орган Пенсионного фонда Украины за назначением пенсии.

Что делать, когда не хватает

  1. Доработать необходимое количество месяцев/лет.
  2. Докупить страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии.
Если человек официально не работал в определенные периоды с 01.01.2004 года и не относился к категории застрахованных лиц, то заключить договор о добровольном участии или докупить стаж можно.
За период до 2004 года купить стаж невозможно.
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Доплата

Добровольная уплата единого взноса за предыдущие периоды заключается по месту жительства. Для этого необходимо обратиться в налоговый орган с необходимым пакетом документов и предоставить:
  • заявление соответствующей формы;
  • копию трудовой книжки (при наличии);
  • выписку из системы персонифицированного учета (справку ОК-5);
  • копию документа, удостоверяющего личность.
Договор добровольной уплаты единого взноса за текущие периоды заключается в электронной форме через веб-портал е-услуг Пенсионного фонда путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов.
Человек самостоятельно определяет, сколько времени хочет уплачивать взносы после заключения Договора, периодичность уплаты страховых взносов и их размер.
  1. 3. Доплатить к минимальному страховому взносу за неполные месяцы. Доплата производится таким образом, чтобы общая сумма уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше минимального страхового взноса (с 01.04.2024 — 1760 грн в месяц).
Доплата не производится за месяцы, в которых отсутствует начисление и уплата взносов.
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Ранее мы писали, что Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2024 года. Как свидетельствуют данные ведомства, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

Справка Finance.ua:

  • Размер минимальной пенсии — это, по сути, размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.
  • Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года. На 8% индексированы пенсии для:
  • 9,5 млн. «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях.
  • 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств.
  • 97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей в результате увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.
  • Максимальная пенсия тоже возросла, поскольку это десятикратный размер минималки. То есть речь идет о 23 610 грн.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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