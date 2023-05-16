Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания — Finance.ua

Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания Сегодня 16:03 — Валюта

Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания

Курсовые ожидания в Украине улучшились. Граждане ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет ниже 40 гривен.

Об этом свидетельствуют данные опросов НБУ

41,38 грн/доллар. В январе они ожидали курс 42,70 грн/доллар. По данным НБУ, банкиры в апреле прогнозировали курс гривны на уровне. В январе они ожидали курс 42,70 грн/доллар.

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Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 40,04 грн/доллар по сравнению с 41,29 грн/доллар в марте.

В то же время население прогнозирует курс 39,63 грн/доллар (в марте — 39,78 грн/доллар).

Справка Finance.ua:

как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, наличный курс доллара в Украине до конца весны резко не изменится;

В апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,0% до 37,78 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

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