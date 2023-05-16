Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания

Валюта
1
Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания
Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания
Курсовые ожидания в Украине улучшились. Граждане ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет ниже 40 гривен.
Об этом свидетельствуют данные опросов НБУ.
По данным НБУ, банкиры в апреле прогнозировали курс гривны на уровне 41,38 грн/доллар. В январе они ожидали курс 42,70 грн/доллар.
Читайте также
Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 40,04 грн/доллар по сравнению с 41,29 грн/доллар в марте.
В то же время население прогнозирует курс 39,63 грн/доллар (в марте — 39,78 грн/доллар).
Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания

Справка Finance.ua:

  • как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, наличный курс доллара в Украине до конца весны резко не изменится;
  • В апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,0% до 37,78 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.