Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания — Finance.ua

Что будет с курсом доллара в следующие 12 месяцев: украинцы улучшили ожидания
Курсовые ожидания в Украине улучшились. Граждане ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет ниже 40 гривен.
Об этом свидетельствуют данные опросов НБУ.
По данным НБУ, банкиры в апреле прогнозировали курс гривны на уровне 41,38 грн/доллар. В январе они ожидали курс 42,70 грн/доллар.
Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 40,04 грн/доллар по сравнению с 41,29 грн/доллар в марте.
В то же время население прогнозирует курс 39,63 грн/доллар (в марте — 39,78 грн/доллар).
Справка Finance.ua:
- как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, наличный курс доллара в Украине до конца весны резко не изменится;
- В апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,0% до 37,78 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.
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